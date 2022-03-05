Zara приостанавливает работу в России

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Zara покидает российский рынок вслед за другими компаниями Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Владелец бренда Zara, компания Inditex, приостанавливают торговлю в России. Временно закрываются магазины бренда и онлайн-торговля.

«Испанская компания Inditex временно приостанавливает работу 502 магазинов в России. 86 из них — Zara», — сообщает РИА «Новости». Также приостанавливаются продажи онлайн.

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Ранее в России было объявлено о закрытии розничных магазинов одежды H&M. Владелец бренда, шведская компания H&M Group, сообщила о временном прекращении продажи товаров в России из-за спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.

Опрошенные URA.RU эксперты уже дали россиянам совет, как получить брендовые вещи из Европы. Один из путей — покупка у байеров (частные поставщики, которые сами покупают товар в стране-производителе), в частных бутиках в России и на отечественных маркетплейсах («Авито», Wildberries, Lamoda).

Из-за спецоперации российских войск на Украине в отношении России многие страны вводят экономические санкции. От сотрудничества с РФ отказываются многие транснациональные корпорации, закрывая в России свои филиалы.

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Владелец бренда Zara, компания Inditex, приостанавливают торговлю в России. Временно закрываются магазины бренда и онлайн-торговля. «Испанская компания Inditex временно приостанавливает работу 502 магазинов в России. 86 из них — Zara», — сообщает РИА «Новости». Также приостанавливаются продажи онлайн. Ранее в России было объявлено о закрытии розничных магазинов одежды H&M. Владелец бренда, шведская компания H&M Group, сообщила о временном прекращении продажи товаров в России из-за спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Опрошенные URA.RU эксперты уже дали россиянам совет, как получить брендовые вещи из Европы. Один из путей — покупка у байеров (частные поставщики, которые сами покупают товар в стране-производителе), в частных бутиках в России и на отечественных маркетплейсах («Авито», Wildberries, Lamoda). Из-за спецоперации российских войск на Украине в отношении России многие страны вводят экономические санкции. От сотрудничества с РФ отказываются многие транснациональные корпорации, закрывая в России свои филиалы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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