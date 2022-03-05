Zara приостанавливает работу в России

05 марта 2022 в 15:28 Размер текста - 17 +

Владелец бренда Zara, компания Inditex, приостанавливают торговлю в России. Временно закрываются магазины бренда и онлайн-торговля. «Испанская компания Inditex временно приостанавливает работу 502 магазинов в России. 86 из них — Zara», — сообщает РИА «Новости». Также приостанавливаются продажи онлайн. Ранее в России было объявлено о закрытии розничных магазинов одежды H&M. Владелец бренда, шведская компания H&M Group, сообщила о временном прекращении продажи товаров в России из-за спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Опрошенные URA.RU эксперты уже дали россиянам совет, как получить брендовые вещи из Европы. Один из путей — покупка у байеров (частные поставщики, которые сами покупают товар в стране-производителе), в частных бутиках в России и на отечественных маркетплейсах («Авито», Wildberries, Lamoda). Из-за спецоперации российских войск на Украине в отношении России многие страны вводят экономические санкции. От сотрудничества с РФ отказываются многие транснациональные корпорации, закрывая в России свои филиалы.