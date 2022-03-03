IKEA приостанавливает продажи в России

03 марта 2022 в 16:22 Размер текста - 17 +

Торговые центры Мега, которые принадлежат Ingka Group, продолжат работу Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Шведская компания IKEA приостановила продажи в России и Беларуси из-за спецоперации войск РФ на Украине. Об этом она сообщает на своей официальной instagram-странице. При этом торговые центры «Мега», принадлежащие компании, продолжат свою работу в России и Беларуси. «Группа „Интер ИКЕА“ приняла решение приостановить весь экспорт и импорт в Россию и Беларусь. Ingka Group приняла решение приостановить все розничные операции IKEA в России, в то время как торговый центр „Мега“ будет по-прежнему открыт, чтобы многие люди в России могли иметь доступ к своим повседневным потребностям и предметам первой необходимости, таким как продукты питания, бакалейные товары и аптеки», — сообщается на официальной странице IKEA в Instagram. В компании подчеркнули, что пошли на такой шаг из-за спецоперации РФ на Украине. Кроме того, IKEA приостанавливает все производственные процессы в России и поставки от всех субпоставщиков в эти подразделения. В компании отметили, что это решение напрямую повлияет на 15 000 сотрудников. В IKEA пообещали обеспечить их занятость и стабильный доход, а также оказать поддержку семьям своих работников. Ранее продажи в России приостановила розничная сеть H&M Group — один из крупнейших в мире продавцов одежды, обуви и аксессуаров. Такое же решение приняла американская корпорация Apple, а также компании Nike и ASOS. Экспорт в России приостановили и зарубежные автомобильные концерты, в числе которых Audi, Volkswagen, Skoda и Porsche, передает «Царьград». Ограничения в отношении России начали вводить после того, как президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации на Украине. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Шведская компания IKEA приостановила продажи в России и Беларуси из-за спецоперации войск РФ на Украине. Об этом она сообщает на своей официальной instagram-странице. При этом торговые центры «Мега», принадлежащие компании, продолжат свою работу в России и Беларуси. «Группа „Интер ИКЕА“ приняла решение приостановить весь экспорт и импорт в Россию и Беларусь. Ingka Group приняла решение приостановить все розничные операции IKEA в России, в то время как торговый центр „Мега“ будет по-прежнему открыт, чтобы многие люди в России могли иметь доступ к своим повседневным потребностям и предметам первой необходимости, таким как продукты питания, бакалейные товары и аптеки», — сообщается на официальной странице IKEA в Instagram. В компании подчеркнули, что пошли на такой шаг из-за спецоперации РФ на Украине. Кроме того, IKEA приостанавливает все производственные процессы в России и поставки от всех субпоставщиков в эти подразделения. В компании отметили, что это решение напрямую повлияет на 15 000 сотрудников. В IKEA пообещали обеспечить их занятость и стабильный доход, а также оказать поддержку семьям своих работников. Ранее продажи в России приостановила розничная сеть H&M Group — один из крупнейших в мире продавцов одежды, обуви и аксессуаров. Такое же решение приняла американская корпорация Apple, а также компании Nike и ASOS. Экспорт в России приостановили и зарубежные автомобильные концерты, в числе которых Audi, Volkswagen, Skoda и Porsche, передает «Царьград». Ограничения в отношении России начали вводить после того, как президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации на Украине.