Военные Украины устроили массовые обстрелы во время режима тишины

07 марта 2022 в 17:22 Размер текста - 17 +

ВСУ устраивают атаки во время эвакуации по гуманитарным коридорам Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы и националисты Украины устроили по меньшей мере 172 обстрела во время объявленного ради открытия гуманитарных коридоров режима тишины. Об этом сообщили в координационном штабе по гуманитарному реагированию РФ. «За три часа на объявленных шести гуманитарных коридорах зафиксировано 172 обстрела со стороны украинских войск и националистов», — приводит РИА «Новости» сообщение начальника Национального центра управления обороной РФ генерал-полковника Михаила Мизинцева. Режим тишины во время спецоперации РФ на Украине объявлен 7 марта с 10:00 по московскому времени. Российские военные открыли гуманитарные коридоры для отхода беженцев из Киева, Мариуполя, Харькова и Сум. По словам Мизинцева, украинские националисты под угрозой расправы не выпускают оттуда мирных жителей и иностранных граждан. Спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины Вооруженные силы РФ начали 24 февраля после эскалации военного конфликта в Донбассе. Целью ее, по словам президента РФ Владимира Путина, не является оккупация Украины, Россия своими действиями отражает агрессию в свой адрес. По сообщениям Минобороны РФ, российская армия атакует объекты военной инфраструктуры, к гражданскому населению и украинским пленным относится корректно, тогда как украинские силы нередко используют мирных жителей в качестве живого щита и допускают издевательства над пленными. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Вооруженные силы и националисты Украины устроили по меньшей мере 172 обстрела во время объявленного ради открытия гуманитарных коридоров режима тишины. Об этом сообщили в координационном штабе по гуманитарному реагированию РФ. «За три часа на объявленных шести гуманитарных коридорах зафиксировано 172 обстрела со стороны украинских войск и националистов», — приводит РИА «Новости» сообщение начальника Национального центра управления обороной РФ генерал-полковника Михаила Мизинцева. Режим тишины во время спецоперации РФ на Украине объявлен 7 марта с 10:00 по московскому времени. Российские военные открыли гуманитарные коридоры для отхода беженцев из Киева, Мариуполя, Харькова и Сум. По словам Мизинцева, украинские националисты под угрозой расправы не выпускают оттуда мирных жителей и иностранных граждан. Спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины Вооруженные силы РФ начали 24 февраля после эскалации военного конфликта в Донбассе. Целью ее, по словам президента РФ Владимира Путина, не является оккупация Украины, Россия своими действиями отражает агрессию в свой адрес. По сообщениям Минобороны РФ, российская армия атакует объекты военной инфраструктуры, к гражданскому населению и украинским пленным относится корректно, тогда как украинские силы нередко используют мирных жителей в качестве живого щита и допускают издевательства над пленными.