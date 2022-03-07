Минобороны РФ объявило новый режим тишины на Украине

Минобороны РФ объявило эвакуацию мирного населения Украины Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы РФ, которые участвуют на Украине в спецоперации по денацификации, объявили режим тишины с 10:00 7 марта. Ранее с такой просьбой к главе РФ Владимиру Путину обратился президент Франции Эммануэль Макрон. Военные открывают гуманитарные коридоры из Киева, Мариуполя, Харькова и Сум.

«По просьбе президента Макрона к Путину ВС России в гуманных целях, с 10.00 7 марта 2022 г. объявляют „режим тишины“ и открывают гуманитарные коридоры. При этом на период открытия гуманитарных коридоров ВС РФ осуществят непрерывный объективный контроль проведения эвакуации, в том числе с применения БпЛА», — сообщает Минобороны РФ на своей официальной странице в Instagram.

Гуманитарные коридоры будут открыты из Киева, Мариуполя, Харькова и Сум. Тех, кто решит выехать из столицы Украины, после доставят авиацией в Россию. Также беженцев будут вывозить железнодорожным и автомобильным транспортом в Белгород. В Минобороны РФ уточнили, что уведомили о гуманитарных коридорах ООН, ОБСЕ, Международный комитета Красного креста и Красного полумесяца и другие организации.

Военное ведомство РФ потребовало от украинской стороны выполнения всех условий по созданию гуманитарных коридоров. Киев должен обеспечить организованный вывод мирных жителей и иностранных граждан.

Кремль объявил о начале спецоперации на Украине утром 24 февраля. Армия РФ должна провести демилитаризацию и денацификацию страны. Президент Украины Владимир Зеленский предложил властям РФ начать переговоры. Российская и украинская делегация договорились о возможном временном прекращении огня для организации гуманитарных коридоров, передает телеканал 360. Армия РФ объявила день тишины, но после он был отменен. Минобороны РФ заявило, что украинские националисты воспользовались ситуацией для укрепления своих позиций.

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