В ДНР заявили о полном окружении Мариуполя

Украинский город Мариуполь оказался полностью окружен вооруженными силами Донецкой Народной Республики. В настоящее время началось освобождение отдельных районов города. Об этом заявил один из заместителей командира батальона ДНР «Восток».
«Мариуполь на сегодня полностью окружен. Началась зачистка отдельных районов города», — приводит РИА «Новости» слова представителя батальона.
Украинский город Мариуполь оказался полностью окружен вооруженными силами Донецкой Народной Республики. В настоящее время началось освобождение отдельных районов города. Об этом заявил один из заместителей командира батальона ДНР «Восток». «Мариуполь на сегодня полностью окружен. Началась зачистка отдельных районов города», — приводит РИА «Новости» слова представителя батальона.