В ДНР заявили о полном окружении Мариуполя

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Последствия боевых действий в Мариуполе. Украина, баррикады, донбасс
Донецкие вооруженные силы полностью окружили город Фото:
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Украинский город Мариуполь оказался полностью окружен вооруженными силами Донецкой Народной Республики. В настоящее время началось освобождение отдельных районов города. Об этом заявил один из заместителей командира батальона ДНР «Восток».

«Мариуполь на сегодня полностью окружен. Началась зачистка отдельных районов города», — приводит РИА «Новости» слова представителя батальона.

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Украинский город Мариуполь оказался полностью окружен вооруженными силами Донецкой Народной Республики. В настоящее время началось освобождение отдельных районов города. Об этом заявил один из заместителей командира батальона ДНР «Восток». «Мариуполь на сегодня полностью окружен. Началась зачистка отдельных районов города», — приводит РИА «Новости» слова представителя батальона.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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