Политолог из США: Путин не стремится восстановить СССР

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Митинг КПРФ за отмену выборов на Пушкинской площади. Москва, коммунисты, ссср, советский союз, памятник пушкину, кпрф, пушкинская площадь, митинг, протест
По мнению американского специалиста по РФ, Путин хочет, чтобы к России относились, как к Советскому Союзу Фото:

У президента России Владимира Путина в планах нет восстановления Советского Союза, он лишь стремится расширить влияние страны до границ СССР. Так считает американский специалист по России, директор Центра Евразийских, Российских и Восточноевропейских исследований Джорджтаунского университета Анджела Стент.

«Он хочет восстановить Россию как великую державу, чтобы к ней относились, как к Советскому Союзу — несмотря на то, что он не стремится восстановить СССР. Это подразумевает восстановление прежней сферы влияния, не только в пределах Советского Союза, но, возможно, и за его пределами», — сказала Стент, выступая на дискуссии в рамках международной энергетической конференции CERAWeek.

Анджела Стент напомнила, что Москва требовала от НАТО возвращения к границам 1997 года. Аргументируя этим, эксперт предположила, что в планы России входит восстановление влияния страны над Польшей и странами Балтии.

Ранее постоянный представитель США при Организации Объединенных Наций Линда Томас-Гринфилд заявила, что Путин хочет вернуть все территории Российской Империи до времен СССР. Она напомнила, что сейчас не 1919 год, а 2022, а ООН была основана на принципах деколонизации, а не колонизации.

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У президента России Владимира Путина в планах нет восстановления Советского Союза, он лишь стремится расширить влияние страны до границ СССР. Так считает американский специалист по России, директор Центра Евразийских, Российских и Восточноевропейских исследований Джорджтаунского университета Анджела Стент. «Он хочет восстановить Россию как великую державу, чтобы к ней относились, как к Советскому Союзу — несмотря на то, что он не стремится восстановить СССР. Это подразумевает восстановление прежней сферы влияния, не только в пределах Советского Союза, но, возможно, и за его пределами», — сказала Стент, выступая на дискуссии в рамках международной энергетической конференции CERAWeek. Анджела Стент напомнила, что Москва требовала от НАТО возвращения к границам 1997 года. Аргументируя этим, эксперт предположила, что в планы России входит восстановление влияния страны над Польшей и странами Балтии. Ранее постоянный представитель США при Организации Объединенных Наций Линда Томас-Гринфилд заявила, что Путин хочет вернуть все территории Российской Империи до времен СССР. Она напомнила, что сейчас не 1919 год, а 2022, а ООН была основана на принципах деколонизации, а не колонизации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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