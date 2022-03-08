Политолог из США: Путин не стремится восстановить СССР

08 марта 2022 в 05:46 Размер текста - 17 +

По мнению американского специалиста по РФ, Путин хочет, чтобы к России относились, как к Советскому Союзу Фото: Владимир Андреев © URA.RU У президента России Владимира Путина в планах нет восстановления Советского Союза, он лишь стремится расширить влияние страны до границ СССР. Так считает американский специалист по России, директор Центра Евразийских, Российских и Восточноевропейских исследований Джорджтаунского университета Анджела Стент. «Он хочет восстановить Россию как великую державу, чтобы к ней относились, как к Советскому Союзу — несмотря на то, что он не стремится восстановить СССР. Это подразумевает восстановление прежней сферы влияния, не только в пределах Советского Союза, но, возможно, и за его пределами», — сказала Стент, выступая на дискуссии в рамках международной энергетической конференции CERAWeek. Анджела Стент напомнила, что Москва требовала от НАТО возвращения к границам 1997 года. Аргументируя этим, эксперт предположила, что в планы России входит восстановление влияния страны над Польшей и странами Балтии. Ранее постоянный представитель США при Организации Объединенных Наций Линда Томас-Гринфилд заявила, что Путин хочет вернуть все территории Российской Империи до времен СССР. Она напомнила, что сейчас не 1919 год, а 2022, а ООН была основана на принципах деколонизации, а не колонизации. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

У президента России Владимира Путина в планах нет восстановления Советского Союза, он лишь стремится расширить влияние страны до границ СССР. Так считает американский специалист по России, директор Центра Евразийских, Российских и Восточноевропейских исследований Джорджтаунского университета Анджела Стент. «Он хочет восстановить Россию как великую державу, чтобы к ней относились, как к Советскому Союзу — несмотря на то, что он не стремится восстановить СССР. Это подразумевает восстановление прежней сферы влияния, не только в пределах Советского Союза, но, возможно, и за его пределами», — сказала Стент, выступая на дискуссии в рамках международной энергетической конференции CERAWeek. Анджела Стент напомнила, что Москва требовала от НАТО возвращения к границам 1997 года. Аргументируя этим, эксперт предположила, что в планы России входит восстановление влияния страны над Польшей и странами Балтии. Ранее постоянный представитель США при Организации Объединенных Наций Линда Томас-Гринфилд заявила, что Путин хочет вернуть все территории Российской Империи до времен СССР. Она напомнила, что сейчас не 1919 год, а 2022, а ООН была основана на принципах деколонизации, а не колонизации.