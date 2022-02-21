ООН: Путин намерен вернуть территории Российской Империи

22 февраля 2022 в 08:46 Размер текста - 17 +

В ООН считают, что Владимир Путин хочет построить новую Российскую Империю Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Президент РФ Владимир Путин хочет восстановить Российскую Империю, присоединив к себе все соседние государства. Такое заявление сделала постоянный представитель США при Организации Объединенных Наций Линда Томас-Гринфилд. «[Президент РФ Владимир] Путин хочет вернуть все территории Российской Империи до времен СССР. Она включала Украину, Финляндию, Беларусь, Грузию и Молдову, Казахстан, Таджикистан, Киргизстан, Туркменистан, Литву, Латвию и Эстонию, Польшу и Турцию. Но сейчас не 1919 год, сейчас 2022. ООН была основана на принципах деколонизации, а не колонизации», — сказала она на заседании Совета Безопасности, трансляция мероприятия проходит на официальном youtube-канале ООН. Ранее Путин признал независимость Донецкой и Луганской народных Республик. Он пояснил, что это решение давно назрело. Киев обратился в Совет безопасности ООН с критикой действий России. Инициатива идет вразрез с Минскими соглашениями, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент РФ Владимир Путин хочет восстановить Российскую Империю, присоединив к себе все соседние государства. Такое заявление сделала постоянный представитель США при Организации Объединенных Наций Линда Томас-Гринфилд. «[Президент РФ Владимир] Путин хочет вернуть все территории Российской Империи до времен СССР. Она включала Украину, Финляндию, Беларусь, Грузию и Молдову, Казахстан, Таджикистан, Киргизстан, Туркменистан, Литву, Латвию и Эстонию, Польшу и Турцию. Но сейчас не 1919 год, сейчас 2022. ООН была основана на принципах деколонизации, а не колонизации», — сказала она на заседании Совета Безопасности, трансляция мероприятия проходит на официальном youtube-канале ООН. Ранее Путин признал независимость Донецкой и Луганской народных Республик. Он пояснил, что это решение давно назрело. Киев обратился в Совет безопасности ООН с критикой действий России. Инициатива идет вразрез с Минскими соглашениями, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.