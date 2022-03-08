В Перми морозы побили рекорд вековой давности

Сильные морозы в Перми отступят только к пятнице Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Морозная погода, установившаяся в Перми во вторую неделю марта, во вторник побила температурный рекорд 1905 года. В столице Прикамья столбик термометра опустился почти до -27 градусов. На севере региона было еще холоднее, зафиксировали метеорологи.

«8 марта в Перми был установлен новый рекорд минимальной суточной температуры воздуха. Минимум составил -26,8 градуса. Предыдущий рекорд был установлен 117 лет назад, в 1905 году. Тогда минимум был равен -25,5», — сообщается в группе проекта «Метеоролог и Я» в соцсети «ВКонтакте».

По данным специалистов, температура воздуха на севере края опускалась местами ниже -30 градусов, а на северо-востоке пройдена отметка -36 — в поселке Вая было -36,4. Потепление синоптики ждут в пятницу, когда в Пермский край начнет поступать воздух с запада. В большинстве районов ночные морозы ослабнут до -18…-23 градусов, а днем ожидается -8…-13.