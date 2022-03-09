Российское оборонное ведомство представило документы о готовившейся операции Фото: Официальный сайт президента Украины

Минобороны РФ опубликовало документы, подтверждающие, что киевский режим готовил наступательную операцию в Донбассе. Об этом заявили в Минобороны России. В подтверждение российское оборонное ведомство обнародовало документы об операции.

«В руки российских военнослужащих попали секретные документы командования Нацгвардии Украины. Они подтверждают скрытую подготовку киевского режима к наступательной операции в Донбассе в марте 2022 года. Это секретный приказ командования Нацгвардии Украины», — сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков в ходе брифинга. Трансляция доступна на YouTube.

По словам Конашенкова, пять абзацев 4-го пункта секретного приказа уделено вопросам тщательного отбора личного состава. Нацгвардейцев, в частности, должны были обеспечить «наглядной агитацией, информационно-пропагандистскими материалами, флагами, и полиграфической продукцией». Все участники будущей операции должны были показать исключительно удовлетворительные результаты психологического тестирования по критерию «готовности к риску». В противном случае в район операции они бы не попали.

Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Как пояснял президент России Владимир Путин, операция носит освободительный характер и направлена на защиту мирного населения Донбасса, столкнувшегося с геноцидом со стороны киевского режима и националистов. Планов по оккупации территории Украины и нанесению вреда мирным гражданам у российских войск нет.

Фото: Минобороны России

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