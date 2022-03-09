Биолог усомнился в антителах против коронавируса после «Омикрона»

Иммунная прослойка, появившаяся в результате распространения штамма коронавируса «Омикрон», может не защитить население от новых заражений COVID-19. Такое мнение в разговоре с URA.RU высказал завотделом вирусологии и молекулярно-биологических методов исследования ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА России, кандидат биологических наук Олег Глотов.
«А иммунная прослойка будет защищать людей, или нет? Никто не знает. И будет защищать в какой степени? Будет ли защищать от тяжелого ковида, допустим, сейчас многие считают, что те, кто переболел, потом тяжело не болеют. Не факт. А от заражения защищать, в этом я сомневаюсь. „Омикрон“ — поражает всех. Я, например, не болел вообще. В первый раз заболел „Омикроном“», — сказал Олег Глотов.
Также биолог не исключил, что человек может повторно заразиться «Омикроном» спустя короткий промежуток времени. «Не исключено. Сейчас говорят, что по стране может прокатиться волной „Дельтакрона“», — добавил он.
Иммунная прослойка, появившаяся в результате распространения штамма коронавируса «Омикрон», может не защитить население от новых заражений COVID-19. Такое мнение в разговоре с URA.RU высказал завотделом вирусологии и молекулярно-биологических методов исследования ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА России, кандидат биологических наук Олег Глотов. «А иммунная прослойка будет защищать людей, или нет? Никто не знает. И будет защищать в какой степени? Будет ли защищать от тяжелого ковида, допустим, сейчас многие считают, что те, кто переболел, потом тяжело не болеют. Не факт. А от заражения защищать, в этом я сомневаюсь. „Омикрон“ — поражает всех. Я, например, не болел вообще. В первый раз заболел „Омикроном“», — сказал Олег Глотов. Также биолог не исключил, что человек может повторно заразиться «Омикроном» спустя короткий промежуток времени. «Не исключено. Сейчас говорят, что по стране может прокатиться волной „Дельтакрона“», — добавил он.