Биолог усомнился в антителах против коронавируса после «Омикрона»

09 марта 2022 в 19:35 Размер текста - 17 +

Человек может повторно заразиться «Омикроном», считает Олег Глотов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Иммунная прослойка, появившаяся в результате распространения штамма коронавируса «Омикрон», может не защитить население от новых заражений COVID-19. Такое мнение в разговоре с URA.RU высказал завотделом вирусологии и молекулярно-биологических методов исследования ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА России, кандидат биологических наук Олег Глотов. «А иммунная прослойка будет защищать людей, или нет? Никто не знает. И будет защищать в какой степени? Будет ли защищать от тяжелого ковида, допустим, сейчас многие считают, что те, кто переболел, потом тяжело не болеют. Не факт. А от заражения защищать, в этом я сомневаюсь. „Омикрон“ — поражает всех. Я, например, не болел вообще. В первый раз заболел „Омикроном“», — сказал Олег Глотов. Также биолог не исключил, что человек может повторно заразиться «Омикроном» спустя короткий промежуток времени. «Не исключено. Сейчас говорят, что по стране может прокатиться волной „Дельтакрона“», — добавил он. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Иммунная прослойка, появившаяся в результате распространения штамма коронавируса «Омикрон», может не защитить население от новых заражений COVID-19. Такое мнение в разговоре с URA.RU высказал завотделом вирусологии и молекулярно-биологических методов исследования ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА России, кандидат биологических наук Олег Глотов. «А иммунная прослойка будет защищать людей, или нет? Никто не знает. И будет защищать в какой степени? Будет ли защищать от тяжелого ковида, допустим, сейчас многие считают, что те, кто переболел, потом тяжело не болеют. Не факт. А от заражения защищать, в этом я сомневаюсь. „Омикрон“ — поражает всех. Я, например, не болел вообще. В первый раз заболел „Омикроном“», — сказал Олег Глотов. Также биолог не исключил, что человек может повторно заразиться «Омикроном» спустя короткий промежуток времени. «Не исключено. Сейчас говорят, что по стране может прокатиться волной „Дельтакрона“», — добавил он.