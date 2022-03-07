07 марта 2022
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04 марта 2022

Глава компании «СИБУР» попал под санкции Евросоюза

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ПМЭФ-2021, первый день. Кириенко, Швыдкой, Конов. Санкт-Петербург, конов дмитрий
Дмитрий Конов и еще 13 российских бизнесменов попали под санкции ЕС Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Председатель правления ПАО «СИБУР Холдинг» (Тобольск) Дмитрий Конов попал под санкции Евросоюза. Об этом говорится в документе, опубликованном на официальном сайте ЕС.

«Дмитрий Конов работает в секторах экономики, обеспечивающих существенный доход правительству Российской Федерации, которое несет ответственность за „аннексию“ Крыма и дестабилизацию Украины», — говорится в документе.

Помимо Конова в санкционный список попало еще 13 российских бизнесменов. Среди них владелец «Уралхима» Дмитрий Мазепин, председатель совета директоров ТМК «Синара» Дмитрий Пумпянский, глава правления «Роснано» Сергей Куликов и другие.

Санкции, которые предпринимают страны мира в отношении России, не прекращаются уже на протяжении нескольких лет. Общая санкционная политика касается не только правительства страны, но и жителей России. По мнению руководства РФ, если местный рынок покинут иностранные компании и закроют свои предприятия, то это даст старт развитию определенных отраслей внутри страны.

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Председатель правления ПАО «СИБУР Холдинг» (Тобольск) Дмитрий Конов попал под санкции Евросоюза. Об этом говорится в документе, опубликованном на официальном сайте ЕС. «Дмитрий Конов работает в секторах экономики, обеспечивающих существенный доход правительству Российской Федерации, которое несет ответственность за „аннексию“ Крыма и дестабилизацию Украины», — говорится в документе. Помимо Конова в санкционный список попало еще 13 российских бизнесменов. Среди них владелец «Уралхима» Дмитрий Мазепин, председатель совета директоров ТМК «Синара» Дмитрий Пумпянский, глава правления «Роснано» Сергей Куликов и другие. Санкции, которые предпринимают страны мира в отношении России, не прекращаются уже на протяжении нескольких лет. Общая санкционная политика касается не только правительства страны, но и жителей России. По мнению руководства РФ, если местный рынок покинут иностранные компании и закроют свои предприятия, то это даст старт развитию определенных отраслей внутри страны.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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