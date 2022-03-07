Глава компании «СИБУР» попал под санкции Евросоюза

09 марта 2022 в 21:37 Размер текста - 17 +

Дмитрий Конов и еще 13 российских бизнесменов попали под санкции ЕС Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Председатель правления ПАО «СИБУР Холдинг» (Тобольск) Дмитрий Конов попал под санкции Евросоюза. Об этом говорится в документе, опубликованном на официальном сайте ЕС. «Дмитрий Конов работает в секторах экономики, обеспечивающих существенный доход правительству Российской Федерации, которое несет ответственность за „аннексию“ Крыма и дестабилизацию Украины», — говорится в документе. Помимо Конова в санкционный список попало еще 13 российских бизнесменов. Среди них владелец «Уралхима» Дмитрий Мазепин, председатель совета директоров ТМК «Синара» Дмитрий Пумпянский, глава правления «Роснано» Сергей Куликов и другие. Санкции, которые предпринимают страны мира в отношении России, не прекращаются уже на протяжении нескольких лет. Общая санкционная политика касается не только правительства страны, но и жителей России. По мнению руководства РФ, если местный рынок покинут иностранные компании и закроют свои предприятия, то это даст старт развитию определенных отраслей внутри страны. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Ямал » и в viber-канале « Ямал », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Председатель правления ПАО «СИБУР Холдинг» (Тобольск) Дмитрий Конов попал под санкции Евросоюза. Об этом говорится в документе, опубликованном на официальном сайте ЕС. «Дмитрий Конов работает в секторах экономики, обеспечивающих существенный доход правительству Российской Федерации, которое несет ответственность за „аннексию“ Крыма и дестабилизацию Украины», — говорится в документе. Помимо Конова в санкционный список попало еще 13 российских бизнесменов. Среди них владелец «Уралхима» Дмитрий Мазепин, председатель совета директоров ТМК «Синара» Дмитрий Пумпянский, глава правления «Роснано» Сергей Куликов и другие. Санкции, которые предпринимают страны мира в отношении России, не прекращаются уже на протяжении нескольких лет. Общая санкционная политика касается не только правительства страны, но и жителей России. По мнению руководства РФ, если местный рынок покинут иностранные компании и закроют свои предприятия, то это даст старт развитию определенных отраслей внутри страны.