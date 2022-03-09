09 марта 2022
06 марта 2022
05 марта 2022

В Кургане умер заслуженный учитель России

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Акция «Защитим память героев» в честь 23 февраля. Курган, поминки, похороны, возложение цветов, кладбище
Василий Семенов ушел из жизни на 76-м году Фото:

Заслуженный учитель России Василий Семенов из Курганской области ушел из жизни на 76-м году. Об этом сообщает пресс-служба регионального департамента образования.

«Департамент образования и науки Курганской области выражает искренние соболезнования родным и близким Заслуженного учителя Российской Федерации Василия Ивановича Семенова, который ушел из жизни на 76-м году. Память о Василии Ивановиче, о его трудовых заслугах навсегда останется в наших сердцах. Помним и скорбим», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Семенов трудился в сфере образования более 40 лет. Он работал мастером производственного обучения в ГПТУ №2, после этого — старшим мастером и заместителем директора по учебно-производственной работе. Также он трудился в ГПТУ №14 и ТУ №1 (СПТУ № 9), 17 лет руководил СПТУ №4. За годы работы он был награжден знаком «Отличник профессионально-технического образования РСФСР», получил почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации», являлся лауреатом общественного Фонда имени Неболсина А.Г.

О смерти Василия Семенова сообщает региональный департамент образования
Фото:

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Заслуженный учитель России Василий Семенов из Курганской области ушел из жизни на 76-м году. Об этом сообщает пресс-служба регионального департамента образования. «Департамент образования и науки Курганской области выражает искренние соболезнования родным и близким Заслуженного учителя Российской Федерации Василия Ивановича Семенова, который ушел из жизни на 76-м году. Память о Василии Ивановиче, о его трудовых заслугах навсегда останется в наших сердцах. Помним и скорбим», — говорится в сообщении на сайте ведомства. Семенов трудился в сфере образования более 40 лет. Он работал мастером производственного обучения в ГПТУ №2, после этого — старшим мастером и заместителем директора по учебно-производственной работе. Также он трудился в ГПТУ №14 и ТУ №1 (СПТУ № 9), 17 лет руководил СПТУ №4. За годы работы он был награжден знаком «Отличник профессионально-технического образования РСФСР», получил почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации», являлся лауреатом общественного Фонда имени Неболсина А.Г.
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