В Кургане умер заслуженный учитель России

10 марта 2022 в 09:49 Размер текста - 17 +

Василий Семенов ушел из жизни на 76-м году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Заслуженный учитель России Василий Семенов из Курганской области ушел из жизни на 76-м году. Об этом сообщает пресс-служба регионального департамента образования. «Департамент образования и науки Курганской области выражает искренние соболезнования родным и близким Заслуженного учителя Российской Федерации Василия Ивановича Семенова, который ушел из жизни на 76-м году. Память о Василии Ивановиче, о его трудовых заслугах навсегда останется в наших сердцах. Помним и скорбим», — говорится в сообщении на сайте ведомства. Семенов трудился в сфере образования более 40 лет. Он работал мастером производственного обучения в ГПТУ №2, после этого — старшим мастером и заместителем директора по учебно-производственной работе. Также он трудился в ГПТУ №14 и ТУ №1 (СПТУ № 9), 17 лет руководил СПТУ №4. За годы работы он был награжден знаком «Отличник профессионально-технического образования РСФСР», получил почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации», являлся лауреатом общественного Фонда имени Неболсина А.Г. О смерти Василия Семенова сообщает региональный департамент образования Фото: don.kurganobl.ru Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Курган » и в viber-канале « Курган », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Заслуженный учитель России Василий Семенов из Курганской области ушел из жизни на 76-м году. Об этом сообщает пресс-служба регионального департамента образования. «Департамент образования и науки Курганской области выражает искренние соболезнования родным и близким Заслуженного учителя Российской Федерации Василия Ивановича Семенова, который ушел из жизни на 76-м году. Память о Василии Ивановиче, о его трудовых заслугах навсегда останется в наших сердцах. Помним и скорбим», — говорится в сообщении на сайте ведомства. Семенов трудился в сфере образования более 40 лет. Он работал мастером производственного обучения в ГПТУ №2, после этого — старшим мастером и заместителем директора по учебно-производственной работе. Также он трудился в ГПТУ №14 и ТУ №1 (СПТУ № 9), 17 лет руководил СПТУ №4. За годы работы он был награжден знаком «Отличник профессионально-технического образования РСФСР», получил почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации», являлся лауреатом общественного Фонда имени Неболсина А.Г.