Судебные приставы наказали управкомпанию Кургана на 50 000 рублей

Жительница Кургана обратилась в суд, чтобы ей отменили долг за коммуналку Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Управляющая компания отказалась выполнять решение суда по перерасчету услуг для жительницы Кургана. В итоге судебные приставы взыскали с организации исполнительский сбор на сумму 50 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Курганской области.

Жительница Кургана обнаружила ошибку в расчетах — долг за услуги ЖКХ, которых не было. Добровольно сделать перерасчет управкомпания отказалась. Женщина пошла в суд, который выиграла. «Даже после вступления решения суда в законную силу коммунальная организация продолжила уклоняться от его исполнения. Тогда судебные приставы применили в отношении компании штрафную санкцию — взыскали с организации исполнительский сбор на сумму 50 тысяч рублей», — говорится в релизе.

После наказания со стороны приставов компания сделала жительнице Кургана перерасчет. Долг за коммунальные услуги был ликвидирован.