09 марта 2022
06 марта 2022
05 марта 2022

Судебные приставы наказали управкомпанию Кургана на 50 000 рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Митинг избирателей против депутатов, за снижение коммунальных тарифов . Пермь, пенсионерки, бабушки, тарифы, коммунальные счета, коммунальная квитанция
Жительница Кургана обратилась в суд, чтобы ей отменили долг за коммуналку Фото:

Управляющая компания отказалась выполнять решение суда по перерасчету услуг для жительницы Кургана. В итоге судебные приставы взыскали с организации исполнительский сбор на сумму 50 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Курганской области.

Жительница Кургана обнаружила ошибку в расчетах — долг за услуги ЖКХ, которых не было. Добровольно сделать перерасчет управкомпания отказалась. Женщина пошла в суд, который выиграла. «Даже после вступления решения суда в законную силу коммунальная организация продолжила уклоняться от его исполнения. Тогда судебные приставы применили в отношении компании штрафную санкцию — взыскали с организации исполнительский сбор на сумму 50 тысяч рублей», — говорится в релизе.

После наказания со стороны приставов компания сделала жительнице Кургана перерасчет. Долг за коммунальные услуги был ликвидирован.

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Управляющая компания отказалась выполнять решение суда по перерасчету услуг для жительницы Кургана. В итоге судебные приставы взыскали с организации исполнительский сбор на сумму 50 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Курганской области. Жительница Кургана обнаружила ошибку в расчетах — долг за услуги ЖКХ, которых не было. Добровольно сделать перерасчет управкомпания отказалась. Женщина пошла в суд, который выиграла. «Даже после вступления решения суда в законную силу коммунальная организация продолжила уклоняться от его исполнения. Тогда судебные приставы применили в отношении компании штрафную санкцию — взыскали с организации исполнительский сбор на сумму 50 тысяч рублей», — говорится в релизе. После наказания со стороны приставов компания сделала жительнице Кургана перерасчет. Долг за коммунальные услуги был ликвидирован.
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