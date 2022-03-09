На бывший челябинский актив депутата Госдумы не нашли покупателей

Торги на бывший свинокомплекс Олега Колесникова перезапустят Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Торги на приобретение Родниковского свинокомплекса в Челябинской области (входит в ГК «Здоровая ферма», ранее принадлежавшую депутату Госдумы Олегу Колесникову) не состоялись. Причиной стало отсутствие потенциальных покупателей, сообщили URA.RU в пресс-службе компании. Вскоре аукцион будет перезапущен.

«В связи с отсутствием заявок на покупку Родниковского свинокомплекса, торги признаны несостоявшимися. В ближайшее время будет принято решение о сроках проведения повторных торгов», — сообщили URA.RU в пресс-службе.

До декабря 2015 года фирма «Уралбройлер», головное предприятие группы компаний «Здоровая ферма», принадлежала депутату Госдумы Олегу Колесникову. Сейчас холдинг находится под управлением банка непрофильных активов «Траст».

Свинокомплекс «Родниковский» открылся в селе Миасском Красноармейского района Челябинской области весной 2011 года. Проектная мощность составляет 20 тысяч тонн свинины в живом весе ежегодно. Предприятие оснащено оборудованием европейского производства. Помимо него в холдинг входят несколько птицефабрик, мясоперерабатывающий и комбикормовый заводы.