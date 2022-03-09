09 марта 2022
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06 марта 2022

На бывший челябинский актив депутата Госдумы не нашли покупателей

© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация проекта аквапарка Олега Колесникова. Челябинск, колесников олег
Торги на бывший свинокомплекс Олега Колесникова перезапустят Фото:

Торги на приобретение Родниковского свинокомплекса в Челябинской области (входит в ГК «Здоровая ферма», ранее принадлежавшую депутату Госдумы Олегу Колесникову) не состоялись. Причиной стало отсутствие потенциальных покупателей, сообщили URA.RU в пресс-службе компании. Вскоре аукцион будет перезапущен.

«В связи с отсутствием заявок на покупку Родниковского свинокомплекса, торги признаны несостоявшимися. В ближайшее время будет принято решение о сроках проведения повторных торгов», — сообщили URA.RU в пресс-службе.

До декабря 2015 года фирма «Уралбройлер», головное предприятие группы компаний «Здоровая ферма», принадлежала депутату Госдумы Олегу Колесникову. Сейчас холдинг находится под управлением банка непрофильных активов «Траст».

Свинокомплекс «Родниковский» открылся в селе Миасском Красноармейского района Челябинской области весной 2011 года. Проектная мощность составляет 20 тысяч тонн свинины в живом весе ежегодно. Предприятие оснащено оборудованием европейского производства. Помимо него в холдинг входят несколько птицефабрик, мясоперерабатывающий и комбикормовый заводы.

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Торги на приобретение Родниковского свинокомплекса в Челябинской области (входит в ГК «Здоровая ферма», ранее принадлежавшую депутату Госдумы Олегу Колесникову) не состоялись. Причиной стало отсутствие потенциальных покупателей, сообщили URA.RU в пресс-службе компании. Вскоре аукцион будет перезапущен. «В связи с отсутствием заявок на покупку Родниковского свинокомплекса, торги признаны несостоявшимися. В ближайшее время будет принято решение о сроках проведения повторных торгов», — сообщили URA.RU в пресс-службе. До декабря 2015 года фирма «Уралбройлер», головное предприятие группы компаний «Здоровая ферма», принадлежала депутату Госдумы Олегу Колесникову. Сейчас холдинг находится под управлением банка непрофильных активов «Траст». Свинокомплекс «Родниковский» открылся в селе Миасском Красноармейского района Челябинской области весной 2011 года. Проектная мощность составляет 20 тысяч тонн свинины в живом весе ежегодно. Предприятие оснащено оборудованием европейского производства. Помимо него в холдинг входят несколько птицефабрик, мясоперерабатывающий и комбикормовый заводы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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