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05 марта 2022

Два сенатора от ХМАО попали под санкции Евросоюза

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание Думы ХМАО. Ханты-Мансийск
Югорский сенатор Эдуард Исаков (в центре) оказался в санкционном списке ЕС Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Два сенатора от ХМАО Эдуард Исаков и Александр Новьюхов попали в санкционный список Евросоюза. Их имена значатся в документе, размещенном на сайте Еврокомиссии.

«Член Совета Федерации, ратифицировавший „Договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Донецкой Народной Республикой и между Российской Федерацией и Луганской Народной Республикой“», — говорится в обосновании введения санкций напротив фамилий Исакова и Новьюхова. Вместе с ними в этот список включены и другие российские сенаторы, которые голосовали за признание независимости Донбасса, а также депутаты Госдумы, ряд федеральных чиновников и крупных российских предпринимателей. Ограничительные меры предполагают замораживание активов, запрет на предоставление средств, а также запрет на въезд в ЕС.

Ранее США и Евросоюз ввели масштабные экономические санкции против России из-за специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. В частности, США запретили инвестировать и импортировать российские энергоносители. Санкции Евросоюза коснулись крупнейших банков РФ, которых отключили от платежной системы SWIFT.

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Два сенатора от ХМАО Эдуард Исаков и Александр Новьюхов попали в санкционный список Евросоюза. Их имена значатся в документе, размещенном на сайте Еврокомиссии. «Член Совета Федерации, ратифицировавший „Договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Донецкой Народной Республикой и между Российской Федерацией и Луганской Народной Республикой“», — говорится в обосновании введения санкций напротив фамилий Исакова и Новьюхова. Вместе с ними в этот список включены и другие российские сенаторы, которые голосовали за признание независимости Донбасса, а также депутаты Госдумы, ряд федеральных чиновников и крупных российских предпринимателей. Ограничительные меры предполагают замораживание активов, запрет на предоставление средств, а также запрет на въезд в ЕС. Ранее США и Евросоюз ввели масштабные экономические санкции против России из-за специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. В частности, США запретили инвестировать и импортировать российские энергоносители. Санкции Евросоюза коснулись крупнейших банков РФ, которых отключили от платежной системы SWIFT.
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