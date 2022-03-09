Два сенатора от ХМАО попали под санкции Евросоюза

10 марта 2022 в 10:49 Размер текста - 17 +

Югорский сенатор Эдуард Исаков (в центре) оказался в санкционном списке ЕС Фото: Александр Григоренко © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Два сенатора от ХМАО Эдуард Исаков и Александр Новьюхов попали в санкционный список Евросоюза. Их имена значатся в документе, размещенном на сайте Еврокомиссии. «Член Совета Федерации, ратифицировавший „Договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Донецкой Народной Республикой и между Российской Федерацией и Луганской Народной Республикой“», — говорится в обосновании введения санкций напротив фамилий Исакова и Новьюхова. Вместе с ними в этот список включены и другие российские сенаторы, которые голосовали за признание независимости Донбасса, а также депутаты Госдумы, ряд федеральных чиновников и крупных российских предпринимателей. Ограничительные меры предполагают замораживание активов, запрет на предоставление средств, а также запрет на въезд в ЕС. Ранее США и Евросоюз ввели масштабные экономические санкции против России из-за специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. В частности, США запретили инвестировать и импортировать российские энергоносители. Санкции Евросоюза коснулись крупнейших банков РФ, которых отключили от платежной системы SWIFT. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Два сенатора от ХМАО Эдуард Исаков и Александр Новьюхов попали в санкционный список Евросоюза. Их имена значатся в документе, размещенном на сайте Еврокомиссии. «Член Совета Федерации, ратифицировавший „Договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Донецкой Народной Республикой и между Российской Федерацией и Луганской Народной Республикой“», — говорится в обосновании введения санкций напротив фамилий Исакова и Новьюхова. Вместе с ними в этот список включены и другие российские сенаторы, которые голосовали за признание независимости Донбасса, а также депутаты Госдумы, ряд федеральных чиновников и крупных российских предпринимателей. Ограничительные меры предполагают замораживание активов, запрет на предоставление средств, а также запрет на въезд в ЕС. Ранее США и Евросоюз ввели масштабные экономические санкции против России из-за специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. В частности, США запретили инвестировать и импортировать российские энергоносители. Санкции Евросоюза коснулись крупнейших банков РФ, которых отключили от платежной системы SWIFT.