В биолабораториях Украины разрабатывали коронавирусную инфекцию. Все это делалось при поддержке властей США. Такое заявление сделало Минобороны России.
«В созданных и финансируемых США на Украине биолабораториях проводились эксперименты с образцами коронавируса летучих мышей. Это показывают [найденные] документы», — сообщается в заявлении ведомства.
Сообщается также, что конечная цель разработок — распространения смертоносных патогенов. Минобороны РФ утверждает, что Власти США хотели в 2022 вести на Украине работы по патогенам птиц, летучих мышей и рептилий, которые должны были переносить африканскую чуму и сибирскую язву.
В биолабораториях Украины разрабатывали коронавирусную инфекцию. Все это делалось при поддержке властей США. Такое заявление сделало Минобороны России. «В созданных и финансируемых США на Украине биолабораториях проводились эксперименты с образцами коронавируса летучих мышей. Это показывают [найденные] документы», — сообщается в заявлении ведомства. Сообщается также, что конечная цель разработок — распространения смертоносных патогенов. Минобороны РФ утверждает, что Власти США хотели в 2022 вести на Украине работы по патогенам птиц, летучих мышей и рептилий, которые должны были переносить африканскую чуму и сибирскую язву.