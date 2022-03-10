Минобороны РФ: в лабораториях Украины разрабатывали коронавирус

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Анализ на антитела. Тюмень, пробирки, анализ крови, анализ на ковид, анализ на антитела
В лабораториях на Украине проводили эксперименты c COVID Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В биолабораториях Украины разрабатывали коронавирусную инфекцию. Все это делалось при поддержке властей США. Такое заявление сделало Минобороны России.

«В созданных и финансируемых США на Украине биолабораториях проводились эксперименты с образцами коронавируса летучих мышей. Это показывают [найденные] документы», — сообщается в заявлении ведомства.

Сообщается также, что конечная цель разработок — распространения смертоносных патогенов. Минобороны РФ утверждает, что Власти США хотели в 2022 вести на Украине работы по патогенам птиц, летучих мышей и рептилий, которые должны были переносить африканскую чуму и сибирскую язву.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В биолабораториях Украины разрабатывали коронавирусную инфекцию. Все это делалось при поддержке властей США. Такое заявление сделало Минобороны России. «В созданных и финансируемых США на Украине биолабораториях проводились эксперименты с образцами коронавируса летучих мышей. Это показывают [найденные] документы», — сообщается в заявлении ведомства. Сообщается также, что конечная цель разработок — распространения смертоносных патогенов. Минобороны РФ утверждает, что Власти США хотели в 2022 вести на Украине работы по патогенам птиц, летучих мышей и рептилий, которые должны были переносить африканскую чуму и сибирскую язву.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...