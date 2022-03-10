Минобороны РФ: в лабораториях Украины разрабатывали коронавирус

В лабораториях на Украине проводили эксперименты c COVID Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В биолабораториях Украины разрабатывали коронавирусную инфекцию. Все это делалось при поддержке властей США. Такое заявление сделало Минобороны России.

«В созданных и финансируемых США на Украине биолабораториях проводились эксперименты с образцами коронавируса летучих мышей. Это показывают [найденные] документы», — сообщается в заявлении ведомства.

Сообщается также, что конечная цель разработок — распространения смертоносных патогенов. Минобороны РФ утверждает, что Власти США хотели в 2022 вести на Украине работы по патогенам птиц, летучих мышей и рептилий, которые должны были переносить африканскую чуму и сибирскую язву.