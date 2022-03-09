В Перми родителям школьников расскажут об информационной войне

Родителям расскажут, как оградить детей от фейковой информации Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Перми родителям школьников расскажут, что такое информационная война и как защитить от нее детей. Всероссийское родительское собрание в онлайн-формате, на котором будет обсуждаться данная тема, пройдет 10 марта, сообщается на сайте министерства образования Пермского края.

«10 марта, в 19:00 по московскому времени состоится всероссийское открытое родительское собрание [на тему] „Информационная манипуляция. Как защитить детей“. Специалисты объяснят, почему от информационных войн сильнее всего страдают дети, и расскажут, как оградить их от воздействия фейковой информации и помочь справиться с тревожность после просмотра новостей», — говорится на сайте ведомства.

В числе спикеров политолог, эксперт по СНГ Аслан Рубаев; сотрудник Центра экстренной психологической помощи Анна Ермолаева и эксперт в области военной истории Петр Ишков. Всероссийские родительские собрания проходят на регулярной основе. Трансляция пройдет на сайте трансляции.институтвоспитания.рф.