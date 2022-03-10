Военный эксперт Козин: взятие Мариуполя — это конец режима Киева

10 марта 2022 в 14:41 Размер текста - 17 +

Мариуполь и Харьков имеют важное значение для Киева Фото: Карина Ванеш © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Взятие под контроль российскими войсками Мариуполя и Харькова будет означать конец существования киевского режима в его нынешнем виде. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился член-корреспондент Академии военных наук РФ (АВН) Владимир Козин. «Захват Мариуполя и его полное освобождение от неонацистов имеет двоякое и очень большое значение. Во-первых, будут освобождены и выпущены на свободу все гражданские лица, которые там насильно удерживаются национальными батальонами украинского государства. А во-вторых, если Мариуполь будет захвачен и падет еще и Харьков, то для киевского режима это будет означать конец его существования в нынешнем виде. Так как эти два города имеют для них символическое значение. Если Мариуполь и Харьков падут, то для Киева это будет означать конец их третьей по счету агрессии против Донбасса», — объяснил Владимир Козин. По словам член-корреспондента Академии военных наук РФ, украинская сторона не сможет выдержать долгую осаду Мариуполя. «Судьба Киева будет решена довольно быстро, поэтому ВСУ и национальные батальоны украинские очень сильно цепляются за эти два города. Но они не смогут выдержать долгую осаду, у них закончатся боеприпасы, питание. Конечно, они грабят население, магазины, не выпускают людей, но я думаю, что они получат по заслугам очень скоро», — подчеркнул Козин. Ранее на брифинге официальный представитель Министерства обороны России, генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что на Украине продолжается операция по освобождению Мариуполя от националистов. Подразделения народной милиции ДНР на востоке города взяли под контроль кварталы Азовский, Найденовка, Ляпино, Виноградарь и вышли к заводу «Азовсталь». В западной части города освобожден микрорайон «Западный». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Взятие под контроль российскими войсками Мариуполя и Харькова будет означать конец существования киевского режима в его нынешнем виде. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился член-корреспондент Академии военных наук РФ (АВН) Владимир Козин. «Захват Мариуполя и его полное освобождение от неонацистов имеет двоякое и очень большое значение. Во-первых, будут освобождены и выпущены на свободу все гражданские лица, которые там насильно удерживаются национальными батальонами украинского государства. А во-вторых, если Мариуполь будет захвачен и падет еще и Харьков, то для киевского режима это будет означать конец его существования в нынешнем виде. Так как эти два города имеют для них символическое значение. Если Мариуполь и Харьков падут, то для Киева это будет означать конец их третьей по счету агрессии против Донбасса», — объяснил Владимир Козин. По словам член-корреспондента Академии военных наук РФ, украинская сторона не сможет выдержать долгую осаду Мариуполя. «Судьба Киева будет решена довольно быстро, поэтому ВСУ и национальные батальоны украинские очень сильно цепляются за эти два города. Но они не смогут выдержать долгую осаду, у них закончатся боеприпасы, питание. Конечно, они грабят население, магазины, не выпускают людей, но я думаю, что они получат по заслугам очень скоро», — подчеркнул Козин. Ранее на брифинге официальный представитель Министерства обороны России, генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что на Украине продолжается операция по освобождению Мариуполя от националистов. Подразделения народной милиции ДНР на востоке города взяли под контроль кварталы Азовский, Найденовка, Ляпино, Виноградарь и вышли к заводу «Азовсталь». В западной части города освобожден микрорайон «Западный».