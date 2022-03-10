В Кремле ожидают прихода в Россию новых зарубежных инвесторов

10 марта 2022 в 15:07 Размер текста - 17 +

В Россию придут новые инвесторы, которые не участвуют в экономической войне, заявил URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Экономическая война, которую ряд западных стран объявил РФ, приведет на российский рынок новых инвесторов. Освободившиеся ниши рано или поздно займут другие игроки, завил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «В условиях экономической войны (а в отношении России ведется именно экономическая война) инвестиционная привлекательность для тех, кто находится в состоянии этой войны отходит на второй, третий и даже на четвертый план. Вместе с тем она остается для тех стан, которые не состоят с нами в экономической войне. А таких стран достаточно много. Рынок не терпит пустоты. Если создается пустота, она или быстро, или со временем заполняется другими игроками», — заявил Песков. Он также отреагировал на угрозы Европейского Союза и США об аресте российской недвижимости за рубежом в случае национализации зарубежных компаний в РФ. По словам Дмитрия Пескова, это повлечет «обоюдные негативные последствия». В отношении России за последние две недели были введены экономические санкции. Несколько десятков зарубежных компании уже заявили либо о приостановке своей деятельности в России, либо об уходе с рынка РФ. Причиной стала спецоперация, проводимая Россией в Украине. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Экономическая война, которую ряд западных стран объявил РФ, приведет на российский рынок новых инвесторов. Освободившиеся ниши рано или поздно займут другие игроки, завил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «В условиях экономической войны (а в отношении России ведется именно экономическая война) инвестиционная привлекательность для тех, кто находится в состоянии этой войны отходит на второй, третий и даже на четвертый план. Вместе с тем она остается для тех стан, которые не состоят с нами в экономической войне. А таких стран достаточно много. Рынок не терпит пустоты. Если создается пустота, она или быстро, или со временем заполняется другими игроками», — заявил Песков. Он также отреагировал на угрозы Европейского Союза и США об аресте российской недвижимости за рубежом в случае национализации зарубежных компаний в РФ. По словам Дмитрия Пескова, это повлечет «обоюдные негативные последствия». В отношении России за последние две недели были введены экономические санкции. Несколько десятков зарубежных компании уже заявили либо о приостановке своей деятельности в России, либо об уходе с рынка РФ. Причиной стала спецоперация, проводимая Россией в Украине.