Мишустин подготовил второй ответ на санкции против России

Вслед за банками помощь от государства получат хлебопеки, строители и авиаперевозчики

09 марта 2022 в 22:43 Размер текста - 17 +

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин представил второй пакет мер поддержки экономики Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Власти РФ перешли от оказания помощи финансовой системе к поддержке реального сектора экономики. Такие меры содержатся во втором антисанкционном пакете, который озвучил на заседании правительства 9 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Эксперты объясняют их принятие желанием властей облегчить и стимулировать работу бизнеса, который сильнее всего пострадал от ограничений со стороны Запада. Мишустин напомнил о мерах поддержки, которые уже приняты. Первые из них направлены на укрепление финансовой системы. Кроме того, власти ввели мораторий на плановые проверки бизнеса, продлили компенсации комиссии за использование системы быстрых платежей, возможность работы без продления лицензий, программу льготного кредитования «ФОТ 3.0». Сельхозпроизводители получили льготные кредиты и грантовую поддержку. Власти ввели особые режимы для IT-сектора и крупного бизнеса, пообещали бесперебойное лекарственное обеспечение, сохранение и индексацию соцвыплат. В первом пакете мер поддержки уделено особое внимание созданию условий для работы IT-компаний Фото: Вадим Ахметов © URA.RU «Наши коллеги-законодатели быстро одобрили целый ряд мер, в том числе кредитные каникулы, упрощение госзакупок, новую амнистию капиталов, возможность введения моратория на плановые проверки малых и средних предприятий в этом году и IT-компаний на ближайшие три года. Сразу в трех чтениях Госдума приняла эти документы. В тот же день это сделал и Совет Федерации. Вчера закон подписал президент», — напомнил премьер-министр. После этого Мишустин перешел к предложениям, которые вошли во второй пакет помощи. «Мы продолжаем работу по повышению устойчивости экономики в условиях усиления санкций. Сегодня обсудим еще ряд законодательных инициатив. Все они нужны для ускоренной адаптации к сложившейся ситуации, поддержки наших граждан и предприятий в период турбулентности», — сказал Мишустин. Михаил Мишустин предложил упростить разработку градостроительной документации Фото: Владимир Жабриков © URA.RU По его словам, в строительной отрасли предлагается упростить разработку градостроительной документации, ускорить предоставление участков, продлить договоры аренды земли. «Наша главная задача — не дать стройке остановиться. Это важно для миллионов россиян, которым нужны новые дома, квартиры, а также для профильного бизнеса», — подчеркнул премьер-министр. Целый комплекс решений предусмотрен для транспорта, отметил Мишустин. Так, правительство поможет авиаперевозчикам сохранить парк иностранных самолетов. «Предусмотрим введение ответных ограничений для стран, которые запрещают нашим морским судам заходить в их порты. На железной дороге снизим возможность влиять на работу наших компаний со стороны ряда международных организаций», — сказал премьер. Власти пересмотрят подход к уплате повышенного транспортного налога, уточнил Михаил Мишустин Фото: Денис Моргунов © URA.RU Россиян планируется освободить от подоходного налога с процентов по банковским вкладам, которые превышают 1 млн рублей. Правительство также решило пересмотреть подход к уплате повышенного транспортного налога, сообщил Мишустин. Правительство предлагает зафиксировать курс иностранной валюты для расчета так называемой тонкой капитализации, заявил Мишустин. «То есть организации, деятельность которых финансируется за счет привлечения заемных средств, не столкнутся с ростом обязательств перед государством из-за повышения стоимости доллара или евро», — сказал председатель правительства РФ. По словам Михаил Мишустина, 25 млрд рублей будет направлено на программу льготного кредитования сельхозпроизводителей и 2,5 млрд рублей — хлебопекам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Для снижения санкционных рисков финансовых организаций совет директоров Банка России получит право определять перечень сведений, которые можно будет не раскрывать для широкого доступа, уточнил Мишустин. Мера поддержки, озвученные премьером, коснулись выделения еще 25 млрд рублей на программу льготного кредитования сельхозпроизводителей, 2,5 млрд рублей — хлебопекам. Еще одно направление работы — строительство дорог. «Качественная дорожная инфраструктура нужна для развития экономики во всех регионах страны. На ее создание из федерального бюджета дополнительно выделим более 160 млрд рублей», — уточнил Мишустин. Пакет помощи отличается социальным характером и сконструирован таким образом, чтобы превратить санкционное давление в энергию для развития российской экономики, считает политолог, старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин. Российские власти выделили еще 25 млрд рублей предприятиям аграрного сектора Фото: Владимир Жабриков © URA.RU «Практически все отрасли, которые стали объектом поддержки, относятся или к тем, на которые пришелся санкционный удар, или к тем, которые имеют критически важное значение для устойчивости российской экономики. Санкции — не только ограничивающий фактор, но и стимулирующий», — уверен политолог. Второй пакет мер поддержки поможет тем, кто работает в реальном секторе экономики, отмечает кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. «Первый пакет мер касался финансовой сферы. Но мы понимаем, что одних финансов и помощи недостаточно. Требуется предпринимать меры для работы экономических агентов, то есть тех, кто работает в реальном секторе экономики. Так, помощь сельскому хозяйству объясняется ее уязвимостью. Она связана с поддержанием благополучия и нормальной жизни страны, оказывает стимулирующее воздействие на торговлю, химическую промышленность, машиностроение и другие отрасли», — уточнил эксперт. Статья по теме Правительство нашло точки опоры для российского бизнеса Правительство пытается снизить угрозы для бизнеса, соглашается кандидат экономических наук Николай Кульбака. «У нас существует огромный реальный сектор экономики, который оказался в сложном положении после введения санкций. Правительство пытается решить проблемы этого сектора», — резюмировал эксперт. 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Власти РФ перешли от оказания помощи финансовой системе к поддержке реального сектора экономики. Такие меры содержатся во втором антисанкционном пакете, который озвучил на заседании правительства 9 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Эксперты объясняют их принятие желанием властей облегчить и стимулировать работу бизнеса, который сильнее всего пострадал от ограничений со стороны Запада. Мишустин напомнил о мерах поддержки, которые уже приняты. Первые из них направлены на укрепление финансовой системы. Кроме того, власти ввели мораторий на плановые проверки бизнеса, продлили компенсации комиссии за использование системы быстрых платежей, возможность работы без продления лицензий, программу льготного кредитования «ФОТ 3.0». Сельхозпроизводители получили льготные кредиты и грантовую поддержку. Власти ввели особые режимы для IT-сектора и крупного бизнеса, пообещали бесперебойное лекарственное обеспечение, сохранение и индексацию соцвыплат. «Наши коллеги-законодатели быстро одобрили целый ряд мер, в том числе кредитные каникулы, упрощение госзакупок, новую амнистию капиталов, возможность введения моратория на плановые проверки малых и средних предприятий в этом году и IT-компаний на ближайшие три года. Сразу в трех чтениях Госдума приняла эти документы. В тот же день это сделал и Совет Федерации. Вчера закон подписал президент», — напомнил премьер-министр. После этого Мишустин перешел к предложениям, которые вошли во второй пакет помощи. «Мы продолжаем работу по повышению устойчивости экономики в условиях усиления санкций. Сегодня обсудим еще ряд законодательных инициатив. Все они нужны для ускоренной адаптации к сложившейся ситуации, поддержки наших граждан и предприятий в период турбулентности», — сказал Мишустин. По его словам, в строительной отрасли предлагается упростить разработку градостроительной документации, ускорить предоставление участков, продлить договоры аренды земли. «Наша главная задача — не дать стройке остановиться. Это важно для миллионов россиян, которым нужны новые дома, квартиры, а также для профильного бизнеса», — подчеркнул премьер-министр. Целый комплекс решений предусмотрен для транспорта, отметил Мишустин. Так, правительство поможет авиаперевозчикам сохранить парк иностранных самолетов. «Предусмотрим введение ответных ограничений для стран, которые запрещают нашим морским судам заходить в их порты. На железной дороге снизим возможность влиять на работу наших компаний со стороны ряда международных организаций», — сказал премьер. Россиян планируется освободить от подоходного налога с процентов по банковским вкладам, которые превышают 1 млн рублей. Правительство также решило пересмотреть подход к уплате повышенного транспортного налога, сообщил Мишустин. Правительство предлагает зафиксировать курс иностранной валюты для расчета так называемой тонкой капитализации, заявил Мишустин. «То есть организации, деятельность которых финансируется за счет привлечения заемных средств, не столкнутся с ростом обязательств перед государством из-за повышения стоимости доллара или евро», — сказал председатель правительства РФ. Для снижения санкционных рисков финансовых организаций совет директоров Банка России получит право определять перечень сведений, которые можно будет не раскрывать для широкого доступа, уточнил Мишустин. Мера поддержки, озвученные премьером, коснулись выделения еще 25 млрд рублей на программу льготного кредитования сельхозпроизводителей, 2,5 млрд рублей — хлебопекам. Еще одно направление работы — строительство дорог. «Качественная дорожная инфраструктура нужна для развития экономики во всех регионах страны. На ее создание из федерального бюджета дополнительно выделим более 160 млрд рублей», — уточнил Мишустин. Пакет помощи отличается социальным характером и сконструирован таким образом, чтобы превратить санкционное давление в энергию для развития российской экономики, считает политолог, старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин. «Практически все отрасли, которые стали объектом поддержки, относятся или к тем, на которые пришелся санкционный удар, или к тем, которые имеют критически важное значение для устойчивости российской экономики. Санкции — не только ограничивающий фактор, но и стимулирующий», — уверен политолог. Второй пакет мер поддержки поможет тем, кто работает в реальном секторе экономики, отмечает кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. «Первый пакет мер касался финансовой сферы. Но мы понимаем, что одних финансов и помощи недостаточно. Требуется предпринимать меры для работы экономических агентов, то есть тех, кто работает в реальном секторе экономики. Так, помощь сельскому хозяйству объясняется ее уязвимостью. Она связана с поддержанием благополучия и нормальной жизни страны, оказывает стимулирующее воздействие на торговлю, химическую промышленность, машиностроение и другие отрасли», — уточнил эксперт. Правительство пытается снизить угрозы для бизнеса, соглашается кандидат экономических наук Николай Кульбака. «У нас существует огромный реальный сектор экономики, который оказался в сложном положении после введения санкций. Правительство пытается решить проблемы этого сектора», — резюмировал эксперт.