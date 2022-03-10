Red Wings объявили о старте перелетов из Кольцово в Турцию

Авиакомпания Red Wings запускает прямые перелеты из Екатеринбурга в Стамбул (Турция). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе авиакомпании.
«Авиакомпания Red Wings с 18 марта начнет полеты из Екатеринбурга в Стамбул. Рейсы будут выполняться ежедневно на современных российских лайнерах SSJ100 вместимостью 100 кресел», — говорится в сообщении.
Стоимость билетов начинается от 52150 рублей. Самолеты будут летать в Турцию до конца зимнего летного периода — 26 марта. Авиакомпания уточняет, что все самолеты Red Wings принадлежат российским лизинговым компаниям, что позволит выполнить обязательства перед пассажирами, приобретающими авиабилеты.
Ранее Red Wings объявила о международных рейсах из Екатеринбурга и Челябинска. Новое направление — столица Армении Ереван. Рейсы из Екатеринбурга будут осуществляться 2-3 раза в неделю, из Челябинска — 1-2 раза в неделю. При повышенном спросе на направление авиакомпания может ввести дополнительные рейсы.
Авиакомпания Red Wings запускает прямые перелеты из Екатеринбурга в Стамбул (Турция). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе авиакомпании. «Авиакомпания Red Wings с 18 марта начнет полеты из Екатеринбурга в Стамбул. Рейсы будут выполняться ежедневно на современных российских лайнерах SSJ100 вместимостью 100 кресел», — говорится в сообщении. Стоимость билетов начинается от 52150 рублей. Самолеты будут летать в Турцию до конца зимнего летного периода — 26 марта. Авиакомпания уточняет, что все самолеты Red Wings принадлежат российским лизинговым компаниям, что позволит выполнить обязательства перед пассажирами, приобретающими авиабилеты. Ранее Red Wings объявила о международных рейсах из Екатеринбурга и Челябинска. Новое направление — столица Армении Ереван. Рейсы из Екатеринбурга будут осуществляться 2-3 раза в неделю, из Челябинска — 1-2 раза в неделю. При повышенном спросе на направление авиакомпания может ввести дополнительные рейсы.