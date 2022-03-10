10 марта 2022

Red Wings объявили о старте перелетов из Кольцово в Турцию

© Служба новостей «URA.RU»
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Самолёт Аэрофлота в ливрее Добролета. Екатеринбург, авиакомпания red wings
Рейсы будут отправляться каждый день до 26 марта Фото:

Авиакомпания Red Wings запускает прямые перелеты из Екатеринбурга в Стамбул (Турция). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе авиакомпании.

«Авиакомпания Red Wings с 18 марта начнет полеты из Екатеринбурга в Стамбул. Рейсы будут выполняться ежедневно на современных российских лайнерах SSJ100 вместимостью 100 кресел», — говорится в сообщении.

Стоимость билетов начинается от 52150 рублей. Самолеты будут летать в Турцию до конца зимнего летного периода — 26 марта. Авиакомпания уточняет, что все самолеты Red Wings принадлежат российским лизинговым компаниям, что позволит выполнить обязательства перед пассажирами, приобретающими авиабилеты.

Ранее Red Wings объявила о международных рейсах из Екатеринбурга и Челябинска. Новое направление — столица Армении Ереван. Рейсы из Екатеринбурга будут осуществляться 2-3 раза в неделю, из Челябинска — 1-2 раза в неделю. При повышенном спросе на направление авиакомпания может ввести дополнительные рейсы.

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Авиакомпания Red Wings запускает прямые перелеты из Екатеринбурга в Стамбул (Турция). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе авиакомпании. «Авиакомпания Red Wings с 18 марта начнет полеты из Екатеринбурга в Стамбул. Рейсы будут выполняться ежедневно на современных российских лайнерах SSJ100 вместимостью 100 кресел», — говорится в сообщении. Стоимость билетов начинается от 52150 рублей. Самолеты будут летать в Турцию до конца зимнего летного периода — 26 марта. Авиакомпания уточняет, что все самолеты Red Wings принадлежат российским лизинговым компаниям, что позволит выполнить обязательства перед пассажирами, приобретающими авиабилеты. Ранее Red Wings объявила о международных рейсах из Екатеринбурга и Челябинска. Новое направление — столица Армении Ереван. Рейсы из Екатеринбурга будут осуществляться 2-3 раза в неделю, из Челябинска — 1-2 раза в неделю. При повышенном спросе на направление авиакомпания может ввести дополнительные рейсы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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