Отоларинголог Зайцев рассказал, почему нужно носить шапку весной

11 марта 2022 в 17:25 Размер текста - 17 +

Переохлаждение головы может активизировать инфекцию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Человеку, который не носит шапку весной, грозят гаймориты, фарингиты и отиты. Об этом в беседе с URA.RU рассказал отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев. «Каждый раз, когда не то что теплеет, а солнышко пригревает, психологически хочется снять шапку и уже раздеться, не использовать шарф, перчатки. Все это чревато последствиями для ЛОР-органов. Выхолаживается полость носа, носоглотка, околоносовые пазухи и это провоцирует риносинусит, воспаление слизистой носа, воспаление пазух носа. Гаймориты и этмоэдиты — очень частая история», — сказал Владимир Зайцев. Долгие беседы на улице также могут повлиять на здоровье, отметил врач. «Люди уже разделись, больше гуляют, разговаривают много. А на улице еще морозно, холодный воздух летит в глотку, переохлаждает заднюю стенку глотки, миндалины. Соответственно, происходят фарингиты, воспаление задней стенки глотки и небных миндалин. На третьем месте — ларингиты, воспаление гортаноглотки, когда голос ухудшается, появляется охриплость или осиплость», — добавил отоларинголог. По его словам, последнюю строчку занимают проблемы с ушами — это отиты и воспаление евстахиевой трубы. Врач-отоларинголог Иван Лесков отметил, что для полностью здорового человека нахождение на улице без шапки не страшно. «Застудить ничего не можем. Но при резком переохлаждении, если у нас какая-то инфекция, она активизируется», — подчеркнул специалист. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Человеку, который не носит шапку весной, грозят гаймориты, фарингиты и отиты. Об этом в беседе с URA.RU рассказал отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев. «Каждый раз, когда не то что теплеет, а солнышко пригревает, психологически хочется снять шапку и уже раздеться, не использовать шарф, перчатки. Все это чревато последствиями для ЛОР-органов. Выхолаживается полость носа, носоглотка, околоносовые пазухи и это провоцирует риносинусит, воспаление слизистой носа, воспаление пазух носа. Гаймориты и этмоэдиты — очень частая история», — сказал Владимир Зайцев. Долгие беседы на улице также могут повлиять на здоровье, отметил врач. «Люди уже разделись, больше гуляют, разговаривают много. А на улице еще морозно, холодный воздух летит в глотку, переохлаждает заднюю стенку глотки, миндалины. Соответственно, происходят фарингиты, воспаление задней стенки глотки и небных миндалин. На третьем месте — ларингиты, воспаление гортаноглотки, когда голос ухудшается, появляется охриплость или осиплость», — добавил отоларинголог. По его словам, последнюю строчку занимают проблемы с ушами — это отиты и воспаление евстахиевой трубы. Врач-отоларинголог Иван Лесков отметил, что для полностью здорового человека нахождение на улице без шапки не страшно. «Застудить ничего не можем. Но при резком переохлаждении, если у нас какая-то инфекция, она активизируется», — подчеркнул специалист.