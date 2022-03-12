Врач Зайцев предупредил об опасности переохлаждения ног

12 марта 2022 в 14:47 Размер текста - 17 +

Чтобы избежать последствий промокшие ноги нужно прогреть Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Если ноги промокли и переохладились, есть риск возникновения риносинусита и обострения тонзиллита. Об этом URA.RU рассказал отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев. «Люди переходят на кроссовки или демисезонную обувь с тонкой подошвой, переохлаждаются стопы, щиколотки — это уже тянет за собой воспаление носа и носоглотки, нос сразу реагирует на холодные ноги. Многое зависит от времени пребывания на улице. Если 4-5 минут, то, наверное, ничего не случится, а если 20 минут и тем более час, никто не выдержит, даже если он в сугроб ногой не наступал. Переохлаждаются нижние конечности. Ноги надо держать в тепле, носить длинные штаны, носки. Это важно. В противном случае человек нарывается на проблему риносинусита, у кого хронический тонзиллит — он обостряется и это требует лечения», — заявил URA.RU Зайцев. Генеральный директор Медицинского центра иммунокоррекции им. Р.Н. Ходановой, врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа рассказала, что необходимо сделать, если ноги промокли. «Сразу наливаем в тазик воду, где-то 37-37.2 градуса и прогреваемся в течение 15 минут, протираем сухим полотенцем, одеваем теплые носки и прячемся в постель. Надо отлежаться. Тогда, скорее всего, не будет никаких последствий. Если запершило горло нужно начать полоскать солевым раствором», — отметила специалист. Она призвала одеваться по погоде и носить непромокаемую обувь. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Если ноги промокли и переохладились, есть риск возникновения риносинусита и обострения тонзиллита. Об этом URA.RU рассказал отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев. «Люди переходят на кроссовки или демисезонную обувь с тонкой подошвой, переохлаждаются стопы, щиколотки — это уже тянет за собой воспаление носа и носоглотки, нос сразу реагирует на холодные ноги. Многое зависит от времени пребывания на улице. Если 4-5 минут, то, наверное, ничего не случится, а если 20 минут и тем более час, никто не выдержит, даже если он в сугроб ногой не наступал. Переохлаждаются нижние конечности. Ноги надо держать в тепле, носить длинные штаны, носки. Это важно. В противном случае человек нарывается на проблему риносинусита, у кого хронический тонзиллит — он обостряется и это требует лечения», — заявил URA.RU Зайцев. Генеральный директор Медицинского центра иммунокоррекции им. Р.Н. Ходановой, врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа рассказала, что необходимо сделать, если ноги промокли. «Сразу наливаем в тазик воду, где-то 37-37.2 градуса и прогреваемся в течение 15 минут, протираем сухим полотенцем, одеваем теплые носки и прячемся в постель. Надо отлежаться. Тогда, скорее всего, не будет никаких последствий. Если запершило горло нужно начать полоскать солевым раствором», — отметила специалист. Она призвала одеваться по погоде и носить непромокаемую обувь.