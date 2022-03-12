12 марта 2022

FISU запретила российским спортсменам участвовать в соревнованиях

© Служба новостей «URA.RU»
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FISU отстранила от соревнований спортсменов из России и Белоруссии до конца 2022 года Фото:
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Международная федерация университетского спорта (FISU) запретила спортсменам из России и Белоруссии участвовать в соревнованиях под эгидой организации минимум до конца 2022 года. Об этом сообщается на официальном сайте федерации.

«Руководящий комитет FISU подтвердил, что российские и белорусские спортсмены вместе с официальными лицами национальных федераций студенческого спорта не будут участвовать в соревнованиях и мероприятиях FISU как минимум до конца 2022 года», — говорится в сообщении. Решение было принято в связи с ситуацией на Украине.

В FISU отметили, что федерация учредила специальный фонд для финансовой помощи украинскому студенческому спортивному сообществу. Средства фонда будут использоваться в первую очередь для гуманитарной поддержки и содействию участию Украины в соревнованиях и мероприятиях FISU в 2022 году.

Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Как пояснял президент России Владимир Путин, операция носит освободительный характер: планов по оккупации территории Украины и нанесению вреда мирным гражданам у российских войск нет.

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Международная федерация университетского спорта (FISU) запретила спортсменам из России и Белоруссии участвовать в соревнованиях под эгидой организации минимум до конца 2022 года. Об этом сообщается на официальном сайте федерации. «Руководящий комитет FISU подтвердил, что российские и белорусские спортсмены вместе с официальными лицами национальных федераций студенческого спорта не будут участвовать в соревнованиях и мероприятиях FISU как минимум до конца 2022 года», — говорится в сообщении. Решение было принято в связи с ситуацией на Украине. В FISU отметили, что федерация учредила специальный фонд для финансовой помощи украинскому студенческому спортивному сообществу. Средства фонда будут использоваться в первую очередь для гуманитарной поддержки и содействию участию Украины в соревнованиях и мероприятиях FISU в 2022 году. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Как пояснял президент России Владимир Путин, операция носит освободительный характер: планов по оккупации территории Украины и нанесению вреда мирным гражданам у российских войск нет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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