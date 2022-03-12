FISU запретила российским спортсменам участвовать в соревнованиях

13 марта 2022 в 01:14 Размер текста - 17 +

FISU отстранила от соревнований спортсменов из России и Белоруссии до конца 2022 года Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Международная федерация университетского спорта (FISU) запретила спортсменам из России и Белоруссии участвовать в соревнованиях под эгидой организации минимум до конца 2022 года. Об этом сообщается на официальном сайте федерации. «Руководящий комитет FISU подтвердил, что российские и белорусские спортсмены вместе с официальными лицами национальных федераций студенческого спорта не будут участвовать в соревнованиях и мероприятиях FISU как минимум до конца 2022 года», — говорится в сообщении. Решение было принято в связи с ситуацией на Украине. В FISU отметили, что федерация учредила специальный фонд для финансовой помощи украинскому студенческому спортивному сообществу. Средства фонда будут использоваться в первую очередь для гуманитарной поддержки и содействию участию Украины в соревнованиях и мероприятиях FISU в 2022 году. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Как пояснял президент России Владимир Путин, операция носит освободительный характер: планов по оккупации территории Украины и нанесению вреда мирным гражданам у российских войск нет. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Международная федерация университетского спорта (FISU) запретила спортсменам из России и Белоруссии участвовать в соревнованиях под эгидой организации минимум до конца 2022 года. Об этом сообщается на официальном сайте федерации. «Руководящий комитет FISU подтвердил, что российские и белорусские спортсмены вместе с официальными лицами национальных федераций студенческого спорта не будут участвовать в соревнованиях и мероприятиях FISU как минимум до конца 2022 года», — говорится в сообщении. Решение было принято в связи с ситуацией на Украине. В FISU отметили, что федерация учредила специальный фонд для финансовой помощи украинскому студенческому спортивному сообществу. Средства фонда будут использоваться в первую очередь для гуманитарной поддержки и содействию участию Украины в соревнованиях и мероприятиях FISU в 2022 году. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Как пояснял президент России Владимир Путин, операция носит освободительный характер: планов по оккупации территории Украины и нанесению вреда мирным гражданам у российских войск нет.