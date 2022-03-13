Диетолог Гинзбург рассказал о самых полезных продуктах весной

После зимы иммунитет человека нуждается в поддержке Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В весеннее время года россиянам рекомендуется употреблять в пищу больше черники, ежевики, малины, а также чеснока и лука. Это позволит поддержать уставший после зимы иммунитет. Об этом в беседе с URA.RU рассказал директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.

«Лучше всего, конечно, это замороженные ягоды. Организм сейчас нуждается в весенних витаминах, типа аскорбиновой кислоты, противовоспалительных флавоноидах, которых тоже очень много в таких ягодах, особенно в подкрашенных: черника, ежевика, малина. Также очень важно, чтобы в пище было побольше чеснока и лука. Хорошо бы в каждый прием пищи запихивать такие приправы», — сказал Михаил Гинзбург.

Также диетолог посоветовал обратить внимание на цитрусовые. «Один-два апельсина, мандарина или чего-нибудь цитрусового в день. Это позволит нам не простужаться, позволит сохранять тонус, быть бодрыми, энергичными», — уточнил он.

Собеседник агентства отметил, что после зимы иммунитет человека пребывает в уставшем состоянии. «Зимой иммунитет у человека очень устает. Он подвергается нагрузкам, перегрузкам. Обычно весной, казалось бы, уже солнышко и все в прошлом, но именно весна оказывается критическим временем для всевозможных вирусных инфекций, в том числе ковид, который никак мы не забудем, поэтому все силы нам надо направить на повышение иммунитета. То, что я уже сказал, ягоды, приправы, чеснок, цитрусовые, еще обязательно надо добавить морскую рыбу, потому что нужны витамин D и Омега-3 кислоты. И добавить кисломолочные продукты», — заключил доктор медицинских наук.

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