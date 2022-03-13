Депутат Слуцкий сообщил о прогрессе в переговорах РФ и Украины

13 марта 2022 в 18:57 Размер текста - 17 +

Москва и Киев смогут сформировать единую позицию, считает Леонид Слуцкий Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На переговорах России и Украины наблюдается «существенный прогресс». Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, член российской делегации на переговорах с Украиной. По его словам, Москва и Киев смогут сформировать единую позицию. «Если сравнивать позиции обеих делегаций на переговорах в их начале и сегодня, то есть существенный прогресс. Он может перерасти в единую позицию обеих делегаций, в документы для подписания», — заявил Слуцкий в интервью RT. По его мнению, подписание документов снизит «градус напряжения» между странами и, самое главное, поможет спасти многих людей. Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Украины 24 февраля. Он подчеркнул, что ее цель — прекратить восьмилетний геноцид населения Донбасса и отвести угрозу от России. На данный момент между Россией и Украиной прошли три раунда переговоров по поводу спецоперации. Пока, по словам помощника президента РФ Владимира Мединского, возглавляющего делегацию РФ, ожидания российской стороны от переговоров не оправдались. Пока переговоры между Россией и Украиной продолжаются в видеоформате. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

На переговорах России и Украины наблюдается «существенный прогресс». Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, член российской делегации на переговорах с Украиной. По его словам, Москва и Киев смогут сформировать единую позицию. «Если сравнивать позиции обеих делегаций на переговорах в их начале и сегодня, то есть существенный прогресс. Он может перерасти в единую позицию обеих делегаций, в документы для подписания», — заявил Слуцкий в интервью RT. По его мнению, подписание документов снизит «градус напряжения» между странами и, самое главное, поможет спасти многих людей. Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Украины 24 февраля. Он подчеркнул, что ее цель — прекратить восьмилетний геноцид населения Донбасса и отвести угрозу от России. На данный момент между Россией и Украиной прошли три раунда переговоров по поводу спецоперации. Пока, по словам помощника президента РФ Владимира Мединского, возглавляющего делегацию РФ, ожидания российской стороны от переговоров не оправдались. Пока переговоры между Россией и Украиной продолжаются в видеоформате.