Россия и Украина изменили формат переговоров

12 марта 2022 в 21:38 Размер текста - 17 +

Песков: переговоры с Украиной идут в видеоформате Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Переговоры между Россией и Украиной продолжаются в видеоформате. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Российскую делегацию по-прежнему возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. «Да, переговоры продолжаются в видеоформате. Делегацию продолжает возглавлять Владимир Мединский», — ответил пресс-секретарь «Интерфаксу». Детали переговоров не уточняются. Ранее в ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин призвал президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца повлиять на киевские власти с целью прекращения преступных действий ВСУ. Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась утром 24 февраля 2022 года. Президент РФ не раз уточнял, что цель операции — защита населения Донецкий и Луганской народных республик от геноцида, а не оккупация страны. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Переговоры между Россией и Украиной продолжаются в видеоформате. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Российскую делегацию по-прежнему возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. «Да, переговоры продолжаются в видеоформате. Делегацию продолжает возглавлять Владимир Мединский», — ответил пресс-секретарь «Интерфаксу». Детали переговоров не уточняются. Ранее в ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин призвал президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца повлиять на киевские власти с целью прекращения преступных действий ВСУ. Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась утром 24 февраля 2022 года. Президент РФ не раз уточнял, что цель операции — защита населения Донецкий и Луганской народных республик от геноцида, а не оккупация страны.