Россия и Украина изменили формат переговоров

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Премия Русского Географического Общества. Москва, песков дмитрий
Песков: переговоры с Украиной идут в видеоформате Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Переговоры между Россией и Украиной продолжаются в видеоформате. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Российскую делегацию по-прежнему возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский.

«Да, переговоры продолжаются в видеоформате. Делегацию продолжает возглавлять Владимир Мединский», — ответил пресс-секретарь «Интерфаксу». Детали переговоров не уточняются.

Ранее в ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин призвал президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца повлиять на киевские власти с целью прекращения преступных действий ВСУ. Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась утром 24 февраля 2022 года. Президент РФ не раз уточнял, что цель операции — защита населения Донецкий и Луганской народных республик от геноцида, а не оккупация страны.

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Переговоры между Россией и Украиной продолжаются в видеоформате. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Российскую делегацию по-прежнему возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. «Да, переговоры продолжаются в видеоформате. Делегацию продолжает возглавлять Владимир Мединский», — ответил пресс-секретарь «Интерфаксу». Детали переговоров не уточняются. Ранее в ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин призвал президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца повлиять на киевские власти с целью прекращения преступных действий ВСУ. Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась утром 24 февраля 2022 года. Президент РФ не раз уточнял, что цель операции — защита населения Донецкий и Луганской народных республик от геноцида, а не оккупация страны.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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