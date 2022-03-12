Россия и Украина изменили формат переговоров

Переговоры между Россией и Украиной продолжаются в видеоформате. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Российскую делегацию по-прежнему возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский.
«Да, переговоры продолжаются в видеоформате. Делегацию продолжает возглавлять Владимир Мединский», — ответил пресс-секретарь «Интерфаксу». Детали переговоров не уточняются.
Ранее в ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин призвал президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца повлиять на киевские власти с целью прекращения преступных действий ВСУ. Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась утром 24 февраля 2022 года. Президент РФ не раз уточнял, что цель операции — защита населения Донецкий и Луганской народных республик от геноцида, а не оккупация страны.
Переговоры между Россией и Украиной продолжаются в видеоформате. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Российскую делегацию по-прежнему возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. «Да, переговоры продолжаются в видеоформате. Делегацию продолжает возглавлять Владимир Мединский», — ответил пресс-секретарь «Интерфаксу». Детали переговоров не уточняются. Ранее в ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин призвал президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца повлиять на киевские власти с целью прекращения преступных действий ВСУ. Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась утром 24 февраля 2022 года. Президент РФ не раз уточнял, что цель операции — защита населения Донецкий и Луганской народных республик от геноцида, а не оккупация страны.