Мединский разочаровался итогами переговоров России и Украины

08 марта 2022 в 00:05 Размер текста - 17 +

Мединский заявил о неоправдавшихся ожиданиях на переговорах с Украиной Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Ожидания российской стороны в переговорах с Украиной не оправдались. Об этом рассказал руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский по итогам третьего раунда переговоров Москвы и Киева. По его словам, российская делегация готовилась к подписанию согласованных пунктов, однако украинская сторона забрала эти документы для дальнейшего изучения. «Мы приехали с большим набором документов, взяли конкретные договора, проекты и предложения, надеялись, что сегодня по части тех пунктов, по которым вроде бы уже договорились принципиально, можно будет подписать хотя бы протокол, но украинская сторона все эти документы забрала для изучения домой, подписать что-то не смогла на месте», — передает РИА «Новости» слова Мединского. По мнению руководителя делегации, говорить о чем-то позитивном «пока рано». «Дискуссия по политическим и военным аспектам <…> идет непросто», — заключил Мединский. 7 марта в Беловежской пуще завершился третий раунд переговоров между Россией и Украиной. Как сообщили в офисе президента Украины, сторонам удалось добиться продвижения по вопросу гуманитарны коридоров. На переговорах стороны обсуждали спецоперацию, которую Россия проводит с 24 февраля. Как пояснял президент России Владимир Путин, операция носит освободительный характер: планов по оккупации территории Украины и нанесению вреда мирным гражданам у российских войск нет. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Ожидания российской стороны в переговорах с Украиной не оправдались. Об этом рассказал руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский по итогам третьего раунда переговоров Москвы и Киева. По его словам, российская делегация готовилась к подписанию согласованных пунктов, однако украинская сторона забрала эти документы для дальнейшего изучения. «Мы приехали с большим набором документов, взяли конкретные договора, проекты и предложения, надеялись, что сегодня по части тех пунктов, по которым вроде бы уже договорились принципиально, можно будет подписать хотя бы протокол, но украинская сторона все эти документы забрала для изучения домой, подписать что-то не смогла на месте», — передает РИА «Новости» слова Мединского. По мнению руководителя делегации, говорить о чем-то позитивном «пока рано». «Дискуссия по политическим и военным аспектам <…> идет непросто», — заключил Мединский. 7 марта в Беловежской пуще завершился третий раунд переговоров между Россией и Украиной. Как сообщили в офисе президента Украины, сторонам удалось добиться продвижения по вопросу гуманитарны коридоров. На переговорах стороны обсуждали спецоперацию, которую Россия проводит с 24 февраля. Как пояснял президент России Владимир Путин, операция носит освободительный характер: планов по оккупации территории Украины и нанесению вреда мирным гражданам у российских войск нет.