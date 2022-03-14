Глава Минфина: Запад намерен искусственно создать дефолт в РФ

Запад заморозил более 300 млрд долларов золотовалютных резервов Центробанка, заявил Антон Силуанов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Заморозка валютных счетов Центробанка РФ — это попытка Запада организовать в России искусственный дефолт. Такое заявление сделал министр финансов РФ Антон Силуанов.

«Заморозку валютных счетов ЦБ и правительства можно расценивать как желание Запада организовать искусственный дефолт России. У России есть средства для выполнения обязательств по госдолгу», — передает РИА «Новости» слова Силуанова.

США и страны Евросоюза ранее ввели в отношении России масштабные экономические санкции из-за специальной операции на Украине. В частности, они коснулись российской банковской системы. Антон Силуанов заявил, что половина золотовалютных резервов Банка России заморожена, пишет «Национальная служба новостей». По словам министра, это более 300 млрд долларов.