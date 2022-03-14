Глава Минфина: Запад намерен искусственно создать дефолт в РФ

Заморозка валютных счетов Центробанка РФ — это попытка Запада организовать в России искусственный дефолт. Такое заявление сделал министр финансов РФ Антон Силуанов.
«Заморозку валютных счетов ЦБ и правительства можно расценивать как желание Запада организовать искусственный дефолт России. У России есть средства для выполнения обязательств по госдолгу», — передает РИА «Новости» слова Силуанова.
США и страны Евросоюза ранее ввели в отношении России масштабные экономические санкции из-за специальной операции на Украине. В частности, они коснулись российской банковской системы. Антон Силуанов заявил, что половина золотовалютных резервов Банка России заморожена, пишет «Национальная служба новостей». По словам министра, это более 300 млрд долларов.
Заморозка валютных счетов Центробанка РФ — это попытка Запада организовать в России искусственный дефолт. Такое заявление сделал министр финансов РФ Антон Силуанов. «Заморозку валютных счетов ЦБ и правительства можно расценивать как желание Запада организовать искусственный дефолт России. У России есть средства для выполнения обязательств по госдолгу», — передает РИА «Новости» слова Силуанова. США и страны Евросоюза ранее ввели в отношении России масштабные экономические санкции из-за специальной операции на Украине. В частности, они коснулись российской банковской системы. Антон Силуанов заявил, что половина золотовалютных резервов Банка России заморожена, пишет «Национальная служба новостей». По словам министра, это более 300 млрд долларов.