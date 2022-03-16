Депутат Госдумы сравнил ненависть Запада к русским с Холокостом

США одновременно извиняются перед афроамериканцами и ненавидят русских Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Проявления ненависти и дискриминации к русским очень схожи с настроениями нацистов по отношению к евреям в 1930-х годах. Таким мнением с URA.RU поделился зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев.

«Огромное количество фактов дискриминации. Ситуация абсолютно напоминает нацистскую Германию 1930-х годов, только вместо евреев присутствуют русские. Мы знаем, что международное сообщество десятилетиями обсуждает проблему Холокоста. Говорит о том, что это никогда не должно повториться, что мы больше никогда не будем это забывать, выплачивают компенсации пострадавшим. Израилю платят различные страны деньги за то, что они делали, они хотят это повторить? Хотят, чтобы потом России платились репарации и прочие ущербы за то, что они дискриминировали», — сказал Олег Матвейчев.

Он указал на противоречивость действий западных стран. «Сейчас перед афроамериканцами встают на колени, целуют кроссовки за то, что их когда-то обижали и не считали людьми. А сейчас заявляют, что русских можно убивать и они не люди», — отметил депутат. Он назвал шизофренией некоторые примеры дискриминации. «Людей выгоняют из школ, из учебных программ Достоевского убирают. Даже дуб, который посадил Иван Тургенев, исключили из европейского конкурса „Дерево года“. Это шизофрения», — подчеркнул парламентарий.

В России прошел круглый стол на тему: «Дискриминация соотечественников за рубежом: стоп, нацизм!» В рамках оценили факты дискриминации граждан РФ и представлен мониторинговый доклад Московского бюро по правам человека о фактах данного явления.

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