В Свердловской области резко подорожали соль и сахар

17 марта 2022 в 09:52 Размер текста - 17 +

Один килограмм сахара подорожал на 19,91% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Цены на продукты в России В Свердловской области специалисты Свердловскстата зафиксировали резкий рост стоимости сахара и соли. Свежая статистика за неделю с 4 по 11 марта опубликована на официальном сайте организации. Сахар вырос в цене на 19,91%. Средняя цена за килограмм теперь составляет 72,52 рубля. Соль выросла в цене на 2,66% и ее средняя стоимость — 12,72 рубля за кг. Ранее сообщалось, что крупные сетевые магазины в регионе ограничили продажу сахара. По словам руководителей сетей, эта мера должна снизить спрос на социально значимые продукты, а также смягчить искусственно вызванную панику. Подобное решение приняли в «Сима-ленде» — те, кто покупает более 4 пачек сахара в кубиках, будут платить 200 рублей за упаковку. Обычная цена рафинада в «Сима-ленде» — 139 рублей. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Свердловской области специалисты Свердловскстата зафиксировали резкий рост стоимости сахара и соли. Свежая статистика за неделю с 4 по 11 марта опубликована на официальном сайте организации. Сахар вырос в цене на 19,91%. Средняя цена за килограмм теперь составляет 72,52 рубля. Соль выросла в цене на 2,66% и ее средняя стоимость — 12,72 рубля за кг. Ранее сообщалось, что крупные сетевые магазины в регионе ограничили продажу сахара. По словам руководителей сетей, эта мера должна снизить спрос на социально значимые продукты, а также смягчить искусственно вызванную панику. Подобное решение приняли в «Сима-ленде» — те, кто покупает более 4 пачек сахара в кубиках, будут платить 200 рублей за упаковку. Обычная цена рафинада в «Сима-ленде» — 139 рублей.