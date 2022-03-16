16 марта 2022

В Свердловской области резко подорожали соль и сахар

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Сахар. Курган , сахар
Один килограмм сахара подорожал на 19,91% Фото:
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В Свердловской области специалисты Свердловскстата зафиксировали резкий рост стоимости сахара и соли. Свежая статистика за неделю с 4 по 11 марта опубликована на официальном сайте организации.

Сахар вырос в цене на 19,91%. Средняя цена за килограмм теперь составляет 72,52 рубля. Соль выросла в цене на 2,66% и ее средняя стоимость — 12,72 рубля за кг.

Ранее сообщалось, что крупные сетевые магазины в регионе ограничили продажу сахара. По словам руководителей сетей, эта мера должна снизить спрос на социально значимые продукты, а также смягчить искусственно вызванную панику. Подобное решение приняли в «Сима-ленде» — те, кто покупает более 4 пачек сахара в кубиках, будут платить 200 рублей за упаковку. Обычная цена рафинада в «Сима-ленде» — 139 рублей.

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В Свердловской области специалисты Свердловскстата зафиксировали резкий рост стоимости сахара и соли. Свежая статистика за неделю с 4 по 11 марта опубликована на официальном сайте организации. Сахар вырос в цене на 19,91%. Средняя цена за килограмм теперь составляет 72,52 рубля. Соль выросла в цене на 2,66% и ее средняя стоимость — 12,72 рубля за кг. Ранее сообщалось, что крупные сетевые магазины в регионе ограничили продажу сахара. По словам руководителей сетей, эта мера должна снизить спрос на социально значимые продукты, а также смягчить искусственно вызванную панику. Подобное решение приняли в «Сима-ленде» — те, кто покупает более 4 пачек сахара в кубиках, будут платить 200 рублей за упаковку. Обычная цена рафинада в «Сима-ленде» — 139 рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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