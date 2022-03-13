«Сима-ленд» придумал способ борьбы с ажиотажным спросом на сахар

13 марта 2022 в 23:56 Размер текста - 17 +

По данным Свердловскстата, стоимость сахара за неделю выросла на 6% Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В екатеринбургском супермаркете «Сима-ленд» коробка сахара-рафинада стоит 200 рублей за килограмм, если покупатель приобретает сразу четыре упаковки. Если меньше — то 139 рублей за килограмм. Жители Екатеринбурга делятся фотографиями ценника в соцсетях. «Сима-ленд борется с сахарными паникерами», — полагает telegram-канал «Екатское чтиво». «Вообще надо было от двух [пачек менять цену]. Я узнала об этой проблеме, только когда у меня сахар закончился, в итоге у кого-то склады, а у меня сахарница пустая», — написала в группе «ВКонтакте» «ЧП Урал» пользователь Светлана Сальникова. Получить комментарий в компании «Сима-ленд» на момент публикации новости не удалось. Стоимость сахара в Свердловской области, по данным Свердловскстата, за неделю выросла на шесть процентов. Средняя цена по региону за килограмм сахара-песка на текущий момент составляет 60 рублей. По последним данным, сильнее всего подорожали помидоры (на 11%) и бананы (на 7,5%). Фото: ВК «ЧП Урал» Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В екатеринбургском супермаркете «Сима-ленд» коробка сахара-рафинада стоит 200 рублей за килограмм, если покупатель приобретает сразу четыре упаковки. Если меньше — то 139 рублей за килограмм. Жители Екатеринбурга делятся фотографиями ценника в соцсетях. «Сима-ленд борется с сахарными паникерами», — полагает telegram-канал «Екатское чтиво». «Вообще надо было от двух [пачек менять цену]. Я узнала об этой проблеме, только когда у меня сахар закончился, в итоге у кого-то склады, а у меня сахарница пустая», — написала в группе «ВКонтакте» «ЧП Урал» пользователь Светлана Сальникова. Получить комментарий в компании «Сима-ленд» на момент публикации новости не удалось. Стоимость сахара в Свердловской области, по данным Свердловскстата, за неделю выросла на шесть процентов. Средняя цена по региону за килограмм сахара-песка на текущий момент составляет 60 рублей. По последним данным, сильнее всего подорожали помидоры (на 11%) и бананы (на 7,5%).