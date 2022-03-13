13 марта 2022
12 марта 2022
11 марта 2022

«Сима-ленд» придумал способ борьбы с ажиотажным спросом на сахар

© Служба новостей «URA.RU»
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Супермаркет
По данным Свердловскстата, стоимость сахара за неделю выросла на 6% Фото:

В екатеринбургском супермаркете «Сима-ленд» коробка сахара-рафинада стоит 200 рублей за килограмм, если покупатель приобретает сразу четыре упаковки. Если меньше — то 139 рублей за килограмм. Жители Екатеринбурга делятся фотографиями ценника в соцсетях.

«Сима-ленд борется с сахарными паникерами», — полагает telegram-канал «Екатское чтиво». «Вообще надо было от двух [пачек менять цену]. Я узнала об этой проблеме, только когда у меня сахар закончился, в итоге у кого-то склады, а у меня сахарница пустая», — написала в группе «ВКонтакте» «ЧП Урал» пользователь Светлана Сальникова. Получить комментарий в компании «Сима-ленд» на момент публикации новости не удалось.

Стоимость сахара в Свердловской области, по данным Свердловскстата, за неделю выросла на шесть процентов. Средняя цена по региону за килограмм сахара-песка на текущий момент составляет 60 рублей. По последним данным, сильнее всего подорожали помидоры (на 11%) и бананы (на 7,5%).

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В екатеринбургском супермаркете «Сима-ленд» коробка сахара-рафинада стоит 200 рублей за килограмм, если покупатель приобретает сразу четыре упаковки. Если меньше — то 139 рублей за килограмм. Жители Екатеринбурга делятся фотографиями ценника в соцсетях. «Сима-ленд борется с сахарными паникерами», — полагает telegram-канал «Екатское чтиво». «Вообще надо было от двух [пачек менять цену]. Я узнала об этой проблеме, только когда у меня сахар закончился, в итоге у кого-то склады, а у меня сахарница пустая», — написала в группе «ВКонтакте» «ЧП Урал» пользователь Светлана Сальникова. Получить комментарий в компании «Сима-ленд» на момент публикации новости не удалось. Стоимость сахара в Свердловской области, по данным Свердловскстата, за неделю выросла на шесть процентов. Средняя цена по региону за килограмм сахара-песка на текущий момент составляет 60 рублей. По последним данным, сильнее всего подорожали помидоры (на 11%) и бананы (на 7,5%).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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