Скандальная Xsolla перевозит пермских сотрудников за границу

17 марта 2022 в 18:44 Размер текста - 17 +

Предложение переехать получили сотрудники компании и из других стран Фото: Анна Майорова © URA.RU IT-компания Xsolla планирует перевести часть сотрудников из пермского офиса за границу. По данным СМИ, продолжить работу смогут из Малайзии. «IT-компания Xsolla может перевести часть сотрудников пермского офиса за рубеж. По данным источника, близкого к компании, планируется, что они продолжат работать в Малайзии», — сообщает «Коммерсант Прикамье». В пресс-службе компании рассказали URA.RU, что решение об открытии офиса в Малайзии было принято еще год назад. Предложение о релокации получили сотрудники не только российского, но и других подразделений (США, Южная Корея, Германия, Китай). «Мы привлекаем туда коллег из России, так как многие их них стояли у истоков компании и помогали запускать важные проекты. Их опыт необходим для выстраивания бизнеса на новом рынке и обучения новых сотрудников», — подчеркнули в Xsolla. Xsolla занимается сервисом по приемам платежей в онлайн играх. Ранее в пермской компании по результатам анализа активности работников уволили 150 человек. Работодатель объяснил непопулярное решение необходимостью «продолжать движение». Уволенным сотрудникам он обещал помочь с поиском работы. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

IT-компания Xsolla планирует перевести часть сотрудников из пермского офиса за границу. По данным СМИ, продолжить работу смогут из Малайзии. «IT-компания Xsolla может перевести часть сотрудников пермского офиса за рубеж. По данным источника, близкого к компании, планируется, что они продолжат работать в Малайзии», — сообщает «Коммерсант Прикамье». В пресс-службе компании рассказали URA.RU, что решение об открытии офиса в Малайзии было принято еще год назад. Предложение о релокации получили сотрудники не только российского, но и других подразделений (США, Южная Корея, Германия, Китай). «Мы привлекаем туда коллег из России, так как многие их них стояли у истоков компании и помогали запускать важные проекты. Их опыт необходим для выстраивания бизнеса на новом рынке и обучения новых сотрудников», — подчеркнули в Xsolla. Xsolla занимается сервисом по приемам платежей в онлайн играх. Ранее в пермской компании по результатам анализа активности работников уволили 150 человек. Работодатель объяснил непопулярное решение необходимостью «продолжать движение». Уволенным сотрудникам он обещал помочь с поиском работы.