Скандальная Xsolla перевозит пермских сотрудников за границу

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Предложение переехать получили сотрудники компании и из других стран Фото:

IT-компания Xsolla планирует перевести часть сотрудников из пермского офиса за границу. По данным СМИ, продолжить работу смогут из Малайзии.

«IT-компания Xsolla может перевести часть сотрудников пермского офиса за рубеж. По данным источника, близкого к компании, планируется, что они продолжат работать в Малайзии», — сообщает «Коммерсант Прикамье».

В пресс-службе компании рассказали URA.RU, что решение об открытии офиса в Малайзии было принято еще год назад. Предложение о релокации получили сотрудники не только российского, но и других подразделений (США, Южная Корея, Германия, Китай). «Мы привлекаем туда коллег из России, так как многие их них стояли у истоков компании и помогали запускать важные проекты. Их опыт необходим для выстраивания бизнеса на новом рынке и обучения новых сотрудников», — подчеркнули в Xsolla.

Xsolla занимается сервисом по приемам платежей в онлайн играх. Ранее в пермской компании по результатам анализа активности работников уволили 150 человек. Работодатель объяснил непопулярное решение необходимостью «продолжать движение». Уволенным сотрудникам он обещал помочь с поиском работы.

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IT-компания Xsolla планирует перевести часть сотрудников из пермского офиса за границу. По данным СМИ, продолжить работу смогут из Малайзии. «IT-компания Xsolla может перевести часть сотрудников пермского офиса за рубеж. По данным источника, близкого к компании, планируется, что они продолжат работать в Малайзии», — сообщает «Коммерсант Прикамье». В пресс-службе компании рассказали URA.RU, что решение об открытии офиса в Малайзии было принято еще год назад. Предложение о релокации получили сотрудники не только российского, но и других подразделений (США, Южная Корея, Германия, Китай). «Мы привлекаем туда коллег из России, так как многие их них стояли у истоков компании и помогали запускать важные проекты. Их опыт необходим для выстраивания бизнеса на новом рынке и обучения новых сотрудников», — подчеркнули в Xsolla. Xsolla занимается сервисом по приемам платежей в онлайн играх. Ранее в пермской компании по результатам анализа активности работников уволили 150 человек. Работодатель объяснил непопулярное решение необходимостью «продолжать движение». Уволенным сотрудникам он обещал помочь с поиском работы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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