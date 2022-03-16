Роспотребнадзор назвал фальсифицированные продукты и их производителей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Роспотребнадзор по Пермскому краю назвал производителей молочной продукции, которые поставляют в магазины региона фальсификат. Информация появилась на сайте надзорного органа.

«В Пермском крае выявлена фальсифицированная молочная продукция, в составе которой при проведении лабораторных испытаний обнаружено замещение молочного жира на растительные жиры. В результате за 2021 год из оборота было изъято 824 кг продукции», — сообщили в ведомстве.

Роспотребнадзор огласил список фальсифицированных товаров и их производителей:

масло крестьянское сладкосливочное несоленое 72,5% (ИП Напойкин А.А., г. Екатеринбург)

масло крестьянское сладкосливочное несоленое 72,5% (ООО «Велда», Челябинская область, г. Озерск)

молоко сухое цельное ТМ «СТИЛТОН» 26% (ООО «СТИЛТОН», Самарская область, г. Самара)

масло сладкосливочное несоленое крестьянское (ООО «МОЛТОРГ», Пермский край, Ильинский район, с. Сретенское)

молоко питьевое пастеризованное 3,2%, (ЗАО «Молоко», Пермский край, г. Чайковский)

сыр Голландский 45% (ООО «Милкопт», Республика Татарстан, г. Казань)

масло сладко-сливочное несоленое Крестьянское в/с 72,5% (ООО «Ру Милк», Челябинская область, г. Озерск)

В отношении производителей-нарушителей возбудили дела об административном правонарушении. Им выданы предписания приостановить реализацию, устранить нарушения и разработать программу по предотвращению вреда.

Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае уничтожили тонны незаконной свинины. Мясо было без каких-либо документов.