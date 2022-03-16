16 марта 2022

В магазинах Перми выявили фальсифицированную «молочку». Список производителей

© Служба новостей «URA.RU»
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Магазины, продукты, ценники. Тюмень, продукты, молоко, ценники, молочная продукция, ценник, полки магазина
Роспотребнадзор назвал фальсифицированные продукты и их производителей Фото:

Роспотребнадзор по Пермскому краю назвал производителей молочной продукции, которые поставляют в магазины региона фальсификат. Информация появилась на сайте надзорного органа.

«В Пермском крае выявлена фальсифицированная молочная продукция, в составе которой при проведении лабораторных испытаний обнаружено замещение молочного жира на растительные жиры. В результате за 2021 год из оборота было изъято 824 кг продукции», — сообщили в ведомстве.

Роспотребнадзор огласил список фальсифицированных товаров и их производителей:

  • масло крестьянское сладкосливочное несоленое 72,5% (ИП Напойкин А.А., г. Екатеринбург)
  • масло крестьянское сладкосливочное несоленое 72,5% (ООО «Велда», Челябинская область, г. Озерск)
  • молоко сухое цельное ТМ «СТИЛТОН» 26% (ООО «СТИЛТОН», Самарская область, г. Самара)
  • масло сладкосливочное несоленое крестьянское (ООО «МОЛТОРГ», Пермский край, Ильинский район, с. Сретенское)
  • молоко питьевое пастеризованное 3,2%, (ЗАО «Молоко», Пермский край, г. Чайковский)
  • сыр Голландский 45% (ООО «Милкопт», Республика Татарстан, г. Казань)
  • масло сладко-сливочное несоленое Крестьянское в/с 72,5% (ООО «Ру Милк», Челябинская область, г. Озерск)

В отношении производителей-нарушителей возбудили дела об административном правонарушении. Им выданы предписания приостановить реализацию, устранить нарушения и разработать программу по предотвращению вреда.

Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае уничтожили тонны незаконной свинины. Мясо было без каких-либо документов.

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Роспотребнадзор по Пермскому краю назвал производителей молочной продукции, которые поставляют в магазины региона фальсификат. Информация появилась на сайте надзорного органа. «В Пермском крае выявлена фальсифицированная молочная продукция, в составе которой при проведении лабораторных испытаний обнаружено замещение молочного жира на растительные жиры. В результате за 2021 год из оборота было изъято 824 кг продукции», — сообщили в ведомстве. Роспотребнадзор огласил список фальсифицированных товаров и их производителей: В отношении производителей-нарушителей возбудили дела об административном правонарушении. Им выданы предписания приостановить реализацию, устранить нарушения и разработать программу по предотвращению вреда. Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае уничтожили тонны незаконной свинины. Мясо было без каких-либо документов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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