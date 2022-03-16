16 марта 2022

В Курганской области пройдет снегопад

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Осадки ожидаются 18 и 19 марта Фото:

В Курганской области, по данным синоптиков, 18 и 19 марта выпадет снег. Данная информация указана на сайте областного ЦГМС.

«Прогноз погоды по Курганской области. <…> 18.03.2022, 19.03.2022. Характеристика погоды — переменная облачность, местами небольшой снег», — сообщают синоптики.

19 марта, по данным представителей ЦГМС, в Курганской области может потеплеть до 0 градусов. При этом ночью температура воздуха может достигнуть -21 градуса. Ожидается, что максимальная скорость ветра 18 и 19 марта не превысит девяти метров в секунду.

Ранее сообщалось, что в Кургане 17 марта может похолодать до -28 градусов. Это ниже нормы среднесуточной температуры воздуха.

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В Курганской области, по данным синоптиков, 18 и 19 марта выпадет снег. Данная информация указана на сайте областного ЦГМС. «Прогноз погоды по Курганской области. <…> 18.03.2022, 19.03.2022. Характеристика погоды — переменная облачность, местами небольшой снег», — сообщают синоптики. 19 марта, по данным представителей ЦГМС, в Курганской области может потеплеть до 0 градусов. При этом ночью температура воздуха может достигнуть -21 градуса. Ожидается, что максимальная скорость ветра 18 и 19 марта не превысит девяти метров в секунду. Ранее сообщалось, что в Кургане 17 марта может похолодать до -28 градусов. Это ниже нормы среднесуточной температуры воздуха.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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