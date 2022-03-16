В Курганской области пройдет снегопад

Осадки ожидаются 18 и 19 марта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области, по данным синоптиков, 18 и 19 марта выпадет снег. Данная информация указана на сайте областного ЦГМС.

«Прогноз погоды по Курганской области. <…> 18.03.2022, 19.03.2022. Характеристика погоды — переменная облачность, местами небольшой снег», — сообщают синоптики.

19 марта, по данным представителей ЦГМС, в Курганской области может потеплеть до 0 градусов. При этом ночью температура воздуха может достигнуть -21 градуса. Ожидается, что максимальная скорость ветра 18 и 19 марта не превысит девяти метров в секунду.

Ранее сообщалось, что в Кургане 17 марта может похолодать до -28 градусов. Это ниже нормы среднесуточной температуры воздуха.