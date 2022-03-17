В Кремле назвали «чудовищной ложью» западный фейк с фото URA.RU

17 марта 2022 в 15:08 Размер текста - 17 +

В Кремле отреагировали на использование западными СМИ фото URA.RU для создания фейка об Украине Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Кремле назвали «чудовищной ложью» использование для создания фейков фотоснимка корреспондента URA.RU Эдуарда Корниенко, сделанного через несколько минут после теракта в Донецке 15 марта, в итальянской газете «La Stampa». Это не добавляет престижа зарубежным изданиям, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Это чудовищная ложь. Это чудовищный подлог. Факты таких фейков прекрасно известны в России. В меньшей степени на них хотят обращать внимание за рубежом. Причем очень многие телеканалы эти кадры также показывали. Это не добавляет чего-то к реноме и престижу этой итальянской газеты. Но она не одинока в своих чудовищных подлогах. Мы будем продолжать методично, терпеливо и активно развеивать все эти фейки», — заявил Песков. Представитель Кремля также заметил, что накануне президент Украины Владимир Зеленский выступал перед американским конгрессом. И фейковые кадры использовались в ролике, который сопровождал это выступление. «Во время выступления Зеленского показывали красочный трагический ролик. И вот в этом ролике были использованы эти кадры. Эта чудовищная ложь методично несется, и доверчивые, эмоциональные американские конгрессмены с упоением хлопали ему», — отметил Дмитрий Песков. Итальянская газета LaStampa на первой полосе своего выпуска опубликовала фото корреспондента URA.RU Эдуарда Корниенко с места попадания ракеты «Точка-У» в Донецке 15 марта. Издание выдало атаку ВСУ за действия российской армии на Украине.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала эти действия итальянских журналистов особым цинизмом западных СМИ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Кремле назвали «чудовищной ложью» использование для создания фейков фотоснимка корреспондента URA.RU Эдуарда Корниенко, сделанного через несколько минут после теракта в Донецке 15 марта, в итальянской газете «La Stampa». Это не добавляет престижа зарубежным изданиям, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Это чудовищная ложь. Это чудовищный подлог. Факты таких фейков прекрасно известны в России. В меньшей степени на них хотят обращать внимание за рубежом. Причем очень многие телеканалы эти кадры также показывали. Это не добавляет чего-то к реноме и престижу этой итальянской газеты. Но она не одинока в своих чудовищных подлогах. Мы будем продолжать методично, терпеливо и активно развеивать все эти фейки», — заявил Песков. Представитель Кремля также заметил, что накануне президент Украины Владимир Зеленский выступал перед американским конгрессом. И фейковые кадры использовались в ролике, который сопровождал это выступление. «Во время выступления Зеленского показывали красочный трагический ролик. И вот в этом ролике были использованы эти кадры. Эта чудовищная ложь методично несется, и доверчивые, эмоциональные американские конгрессмены с упоением хлопали ему», — отметил Дмитрий Песков. Итальянская газета LaStampa на первой полосе своего выпуска опубликовала фото корреспондента URA.RU Эдуарда Корниенко с места попадания ракеты «Точка-У» в Донецке 15 марта. Издание выдало атаку ВСУ за действия российской армии на Украине.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала эти действия итальянских журналистов особым цинизмом западных СМИ.