В Кремле назвали «чудовищной ложью» западный фейк с фото URA.RU

В Кремле назвали «чудовищной ложью» использование для создания фейков фотоснимка корреспондента URA.RU Эдуарда Корниенко, сделанного через несколько минут после теракта в Донецке 15 марта, в итальянской газете «La Stampa». Это не добавляет престижа зарубежным изданиям, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.
«Это чудовищная ложь. Это чудовищный подлог. Факты таких фейков прекрасно известны в России. В меньшей степени на них хотят обращать внимание за рубежом. Причем очень многие телеканалы эти кадры также показывали. Это не добавляет чего-то к реноме и престижу этой итальянской газеты. Но она не одинока в своих чудовищных подлогах. Мы будем продолжать методично, терпеливо и активно развеивать все эти фейки», — заявил Песков.
Представитель Кремля также заметил, что накануне президент Украины Владимир Зеленский выступал перед американским конгрессом. И фейковые кадры использовались в ролике, который сопровождал это выступление. «Во время выступления Зеленского показывали красочный трагический ролик. И вот в этом ролике были использованы эти кадры. Эта чудовищная ложь методично несется, и доверчивые, эмоциональные американские конгрессмены с упоением хлопали ему», — отметил Дмитрий Песков.
Итальянская газета LaStampa на первой полосе своего выпуска опубликовала фото корреспондента URA.RU Эдуарда Корниенко с места попадания ракеты «Точка-У» в Донецке 15 марта. Издание выдало атаку ВСУ за действия российской армии на Украине.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала эти действия итальянских журналистов особым цинизмом западных СМИ.
В Кремле назвали «чудовищной ложью» использование для создания фейков фотоснимка корреспондента URA.RU Эдуарда Корниенко, сделанного через несколько минут после теракта в Донецке 15 марта, в итальянской газете «La Stampa». Это не добавляет престижа зарубежным изданиям, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Это чудовищная ложь. Это чудовищный подлог. Факты таких фейков прекрасно известны в России. В меньшей степени на них хотят обращать внимание за рубежом. Причем очень многие телеканалы эти кадры также показывали. Это не добавляет чего-то к реноме и престижу этой итальянской газеты. Но она не одинока в своих чудовищных подлогах. Мы будем продолжать методично, терпеливо и активно развеивать все эти фейки», — заявил Песков. Представитель Кремля также заметил, что накануне президент Украины Владимир Зеленский выступал перед американским конгрессом. И фейковые кадры использовались в ролике, который сопровождал это выступление. «Во время выступления Зеленского показывали красочный трагический ролик. И вот в этом ролике были использованы эти кадры. Эта чудовищная ложь методично несется, и доверчивые, эмоциональные американские конгрессмены с упоением хлопали ему», — отметил Дмитрий Песков. Итальянская газета LaStampa на первой полосе своего выпуска опубликовала фото корреспондента URA.RU Эдуарда Корниенко с места попадания ракеты «Точка-У» в Донецке 15 марта. Издание выдало атаку ВСУ за действия российской армии на Украине.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала эти действия итальянских журналистов особым цинизмом западных СМИ.