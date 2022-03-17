Захарова назвала использование Западом фотографии URA.RU для фейка «особым цинизмом»

17 марта 2022 в 07:40 Размер текста - 17 +

Западные СМИ обслуживают только одну сторону баррикад, отметила Мария Захарова Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Использование фотографии, сделанной корреспондентом URA.RU, для распространения фейков — это особый цинизм западных СМИ. Такое мнение высказала представитель МИД РФ Мария Захарова в своем telegram-канале. «Есть примеры особого цинизма, которые не могут остаться незамеченными. „La Stampa“ вышла с фото из Донецка на передовице. Спасатели, тела, люди в горе, следы разрушений. Все это — последствия обстрела, совершенного ВСУ в ДНР при помощи тактического ракетного комплекса „Точка-У“. Надпись на первой полосе газеты звучит следующим образом: „Так Киеву грозит последний штурм“. Будто это в Киеве лежат тела жертв боевых действий, а не в Донецке. Этот фейк показателен», — написала Захарова. Представитель МИДа отметила, что западные СМИ «обслуживают одну сторону баррикад». По словам Захаровой, СМИ стремятся подавать шокирующую информацию в антироссийском угаре. «И никому нет дела до правды», — заключила Захарова. Ранее итальянская газета LaStampa опубликовала на первой полосе фото корреспондента URA.RU Эдуарда Корниенко, который снял место попадания ракеты «Точка-У» в Донецке. Издание выдало атаку ВСУ за действия российской армии на Украине. Фотографии, сделанные Корниенко, начали массово обсуждать в интернете и выдавать их за обстрел Киева. В результате взрыва ракеты в центре Донецка погиб 21 человек. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин отметил, что главная задача операции — защита людей Донбасса от геноцида. Армия РФ наносит точечные ракетные удары по военным объектам ВСУ, не затрагивая города и мирных жителей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Использование фотографии, сделанной корреспондентом URA.RU, для распространения фейков — это особый цинизм западных СМИ. Такое мнение высказала представитель МИД РФ Мария Захарова в своем telegram-канале. «Есть примеры особого цинизма, которые не могут остаться незамеченными. „La Stampa“ вышла с фото из Донецка на передовице. Спасатели, тела, люди в горе, следы разрушений. Все это — последствия обстрела, совершенного ВСУ в ДНР при помощи тактического ракетного комплекса „Точка-У“. Надпись на первой полосе газеты звучит следующим образом: „Так Киеву грозит последний штурм“. Будто это в Киеве лежат тела жертв боевых действий, а не в Донецке. Этот фейк показателен», — написала Захарова. Представитель МИДа отметила, что западные СМИ «обслуживают одну сторону баррикад». По словам Захаровой, СМИ стремятся подавать шокирующую информацию в антироссийском угаре. «И никому нет дела до правды», — заключила Захарова. Ранее итальянская газета LaStampa опубликовала на первой полосе фото корреспондента URA.RU Эдуарда Корниенко, который снял место попадания ракеты «Точка-У» в Донецке. Издание выдало атаку ВСУ за действия российской армии на Украине. Фотографии, сделанные Корниенко, начали массово обсуждать в интернете и выдавать их за обстрел Киева. В результате взрыва ракеты в центре Донецка погиб 21 человек. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин отметил, что главная задача операции — защита людей Донбасса от геноцида. Армия РФ наносит точечные ракетные удары по военным объектам ВСУ, не затрагивая города и мирных жителей.