В ХМАО для разговора с нефтяными генералами прилетит Матвиенко. Инсайд URA.RU подтвердился

17 марта 2022 в 12:21 Размер текста - 17 +

В Югре Валентина Матвиенко пробудет два дня Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Югре с официальным визитом 17—18 марта будет работать председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. В эти дни она проведет совещания с руководством компаний «ЛУКОЙЛ» и «Сургутнефтегаз». Эту информация опубликована на сайте Совфеда. «В Когалыме глава СФ проведет совещание по вопросам деятельности компании „ЛУКОЙЛ“ в регионе, осмотрит производственные предприятия. Запланировано также посещение ряда социальных и культурных объектов, среди которых — медицинский центр, спортивно-культурный комплекс, Культурно-выставочный центр Государственного Русского музея, филиал Государственного Академического Малого театра», — указано в сообщении на сайте Совфеда. В Сургуте Матвиенко встретится с губернатором ХМАО Натальей Комаровой и руководством компании «Сургутнефтегаз». Кроме того, она посетит Сургутский окружной клинический центр охраны материнства и детства. Сопровождать спикера Совфеда в поездке будут в том числе и два сенатора от ХМАО — Эдуард Исаков и Александр Новьюхов. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Ханты-Мансийском округе ожидают визита спикера Совфеда. Инсайдеры агентства предполагали, что визит Матвиенко связан с масштабными экономическими санкциями против России из-за специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. В частности, США запретили инвестировать и импортировать российские энергоносители. Санкции Евросоюза коснулись крупнейших банков РФ, которых отключили от платежной системы SWIFT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Югре с официальным визитом 17—18 марта будет работать председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. В эти дни она проведет совещания с руководством компаний «ЛУКОЙЛ» и «Сургутнефтегаз». Эту информация опубликована на сайте Совфеда. «В Когалыме глава СФ проведет совещание по вопросам деятельности компании „ЛУКОЙЛ“ в регионе, осмотрит производственные предприятия. Запланировано также посещение ряда социальных и культурных объектов, среди которых — медицинский центр, спортивно-культурный комплекс, Культурно-выставочный центр Государственного Русского музея, филиал Государственного Академического Малого театра», — указано в сообщении на сайте Совфеда. В Сургуте Матвиенко встретится с губернатором ХМАО Натальей Комаровой и руководством компании «Сургутнефтегаз». Кроме того, она посетит Сургутский окружной клинический центр охраны материнства и детства. Сопровождать спикера Совфеда в поездке будут в том числе и два сенатора от ХМАО — Эдуард Исаков и Александр Новьюхов. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Ханты-Мансийском округе ожидают визита спикера Совфеда. Инсайдеры агентства предполагали, что визит Матвиенко связан с масштабными экономическими санкциями против России из-за специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. В частности, США запретили инвестировать и импортировать российские энергоносители. Санкции Евросоюза коснулись крупнейших банков РФ, которых отключили от платежной системы SWIFT.