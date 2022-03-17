В ХМАО для разговора с нефтяными генералами прилетит Матвиенко. Инсайд URA.RU подтвердился

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Сбор Федерального собрания на ежегодное послание президента России. Москва, матвиенко валентина
В Югре Валентина Матвиенко пробудет два дня Фото:

В Югре с официальным визитом 17—18 марта будет работать председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. В эти дни она проведет совещания с руководством компаний «ЛУКОЙЛ» и «Сургутнефтегаз». Эту информация опубликована на сайте Совфеда.

«В Когалыме глава СФ проведет совещание по вопросам деятельности компании „ЛУКОЙЛ“ в регионе, осмотрит производственные предприятия. Запланировано также посещение ряда социальных и культурных объектов, среди которых — медицинский центр, спортивно-культурный комплекс, Культурно-выставочный центр Государственного Русского музея, филиал Государственного Академического Малого театра», — указано в сообщении на сайте Совфеда.

В Сургуте Матвиенко встретится с губернатором ХМАО Натальей Комаровой и руководством компании «Сургутнефтегаз». Кроме того, она посетит Сургутский окружной клинический центр охраны материнства и детства. Сопровождать спикера Совфеда в поездке будут в том числе и два сенатора от ХМАО — Эдуард Исаков и Александр Новьюхов.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в Ханты-Мансийском округе ожидают визита спикера Совфеда. Инсайдеры агентства предполагали, что визит Матвиенко связан с масштабными экономическими санкциями против России из-за специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. В частности, США запретили инвестировать и импортировать российские энергоносители. Санкции Евросоюза коснулись крупнейших банков РФ, которых отключили от платежной системы SWIFT.

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В Югре с официальным визитом 17—18 марта будет работать председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. В эти дни она проведет совещания с руководством компаний «ЛУКОЙЛ» и «Сургутнефтегаз». Эту информация опубликована на сайте Совфеда. «В Когалыме глава СФ проведет совещание по вопросам деятельности компании „ЛУКОЙЛ“ в регионе, осмотрит производственные предприятия. Запланировано также посещение ряда социальных и культурных объектов, среди которых — медицинский центр, спортивно-культурный комплекс, Культурно-выставочный центр Государственного Русского музея, филиал Государственного Академического Малого театра», — указано в сообщении на сайте Совфеда. В Сургуте Матвиенко встретится с губернатором ХМАО Натальей Комаровой и руководством компании «Сургутнефтегаз». Кроме того, она посетит Сургутский окружной клинический центр охраны материнства и детства. Сопровождать спикера Совфеда в поездке будут в том числе и два сенатора от ХМАО — Эдуард Исаков и Александр Новьюхов. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Ханты-Мансийском округе ожидают визита спикера Совфеда. Инсайдеры агентства предполагали, что визит Матвиенко связан с масштабными экономическими санкциями против России из-за специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. В частности, США запретили инвестировать и импортировать российские энергоносители. Санкции Евросоюза коснулись крупнейших банков РФ, которых отключили от платежной системы SWIFT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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