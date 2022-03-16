В Тюмени откроется крупный центр Wildberries

Логистический центр будет готов к 2024 году Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Крупный логистический центр компании Wildberries откроется в Тюмени. Об этом Об этом в своем telegram-канале заявил губернатор Александр Моор. Проект должен быть готов к 2024 году.

«Соглашение о намерениях строительства Центра обеспечения торговли мы подписали с компанией Wildberries. В проект инвестор намерен вложить 8 млрд рублей, в результате будет создано пять тысяч новых рабочих мест. Логистический комплекс будет сдан к 2024 году», — написал глава региона.

Ранее Моор высказался по поводу безработицы из-за ухода брендов с рынка РФ из-за западных санкций. По его словам, на одного незанятого тюменца в регионе приходится четыре вакансии — уровень безработицы составляет 0,6%.