16 марта 2022

В Тюмени откроется крупный центр Wildberries

© Служба новостей «URA.RU»
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Логистический центр будет готов к 2024 году Фото:

Крупный логистический центр компании Wildberries откроется в Тюмени. Об этом Об этом в своем telegram-канале заявил губернатор Александр Моор. Проект должен быть готов к 2024 году.

«Соглашение о намерениях строительства Центра обеспечения торговли мы подписали с компанией Wildberries. В проект инвестор намерен вложить 8 млрд рублей, в результате будет создано пять тысяч новых рабочих мест. Логистический комплекс будет сдан к 2024 году», — написал глава региона.

Ранее Моор высказался по поводу безработицы из-за ухода брендов с рынка РФ из-за западных санкций. По его словам, на одного незанятого тюменца в регионе приходится четыре вакансии — уровень безработицы составляет 0,6%.

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Крупный логистический центр компании Wildberries откроется в Тюмени. Об этом Об этом в своем telegram-канале заявил губернатор Александр Моор. Проект должен быть готов к 2024 году. «Соглашение о намерениях строительства Центра обеспечения торговли мы подписали с компанией Wildberries. В проект инвестор намерен вложить 8 млрд рублей, в результате будет создано пять тысяч новых рабочих мест. Логистический комплекс будет сдан к 2024 году», — написал глава региона. Ранее Моор высказался по поводу безработицы из-за ухода брендов с рынка РФ из-за западных санкций. По его словам, на одного незанятого тюменца в регионе приходится четыре вакансии — уровень безработицы составляет 0,6%.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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