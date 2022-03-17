Махонину пожаловались, что детсады до сих пор отапливают дровами

17 марта 2022 в 14:46 Размер текста - 17 +

В пермских селах детсады до сих пор топят дровами Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Жительница северного поселка Юрла Пермского края пожаловалась главе региона Дмитрию Махонину на то, что местный детский сад до сих пор отапливается дровами. При этом два года назад в поселок провели газ, отметила Анастасия, дозвонившись в прямой эфир с губернатором. «Вот уже два года как у нас в Юрле газ есть, а десткий сад до сих пор они продолжают топить дровами. Пора бы его как-то на газ перевести», — обратилась Анастасия к губернатору в эфире ГТРК «Пермь». Махонин, отвечая, подчеркнул, что недавно школа в Юрле была обеспечена газом, а детсад планируется подключить до конца этого года. Он отметил, что в рамках региональной программы по газификации подключить к голубому топливу планируется множество соцобъектов по всему региону. На эти цели выделено два млрд рублей на ближайшие четыре года. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Жительница северного поселка Юрла Пермского края пожаловалась главе региона Дмитрию Махонину на то, что местный детский сад до сих пор отапливается дровами. При этом два года назад в поселок провели газ, отметила Анастасия, дозвонившись в прямой эфир с губернатором. «Вот уже два года как у нас в Юрле газ есть, а десткий сад до сих пор они продолжают топить дровами. Пора бы его как-то на газ перевести», — обратилась Анастасия к губернатору в эфире ГТРК «Пермь». Махонин, отвечая, подчеркнул, что недавно школа в Юрле была обеспечена газом, а детсад планируется подключить до конца этого года. Он отметил, что в рамках региональной программы по газификации подключить к голубому топливу планируется множество соцобъектов по всему региону. На эти цели выделено два млрд рублей на ближайшие четыре года.