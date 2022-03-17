Махонину пожаловались, что детсады до сих пор отапливают дровами

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Заболотье Тюменская область., деревня, дрова
В пермских селах детсады до сих пор топят дровами Фото:

Жительница северного поселка Юрла Пермского края пожаловалась главе региона Дмитрию Махонину на то, что местный детский сад до сих пор отапливается дровами. При этом два года назад в поселок провели газ, отметила Анастасия, дозвонившись в прямой эфир с губернатором.

«Вот уже два года как у нас в Юрле газ есть, а десткий сад до сих пор они продолжают топить дровами. Пора бы его как-то на газ перевести», — обратилась Анастасия к губернатору в эфире ГТРК «Пермь».

Махонин, отвечая, подчеркнул, что недавно школа в Юрле была обеспечена газом, а детсад планируется подключить до конца этого года. Он отметил, что в рамках региональной программы по газификации подключить к голубому топливу планируется множество соцобъектов по всему региону. На эти цели выделено два млрд рублей на ближайшие четыре года.

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Жительница северного поселка Юрла Пермского края пожаловалась главе региона Дмитрию Махонину на то, что местный детский сад до сих пор отапливается дровами. При этом два года назад в поселок провели газ, отметила Анастасия, дозвонившись в прямой эфир с губернатором. «Вот уже два года как у нас в Юрле газ есть, а десткий сад до сих пор они продолжают топить дровами. Пора бы его как-то на газ перевести», — обратилась Анастасия к губернатору в эфире ГТРК «Пермь». Махонин, отвечая, подчеркнул, что недавно школа в Юрле была обеспечена газом, а детсад планируется подключить до конца этого года. Он отметил, что в рамках региональной программы по газификации подключить к голубому топливу планируется множество соцобъектов по всему региону. На эти цели выделено два млрд рублей на ближайшие четыре года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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