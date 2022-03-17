Махонину пожаловались, что детсады до сих пор отапливают дровами

Жительница северного поселка Юрла Пермского края пожаловалась главе региона Дмитрию Махонину на то, что местный детский сад до сих пор отапливается дровами. При этом два года назад в поселок провели газ, отметила Анастасия, дозвонившись в прямой эфир с губернатором.
«Вот уже два года как у нас в Юрле газ есть, а десткий сад до сих пор они продолжают топить дровами. Пора бы его как-то на газ перевести», — обратилась Анастасия к губернатору в эфире ГТРК «Пермь».
Махонин, отвечая, подчеркнул, что недавно школа в Юрле была обеспечена газом, а детсад планируется подключить до конца этого года. Он отметил, что в рамках региональной программы по газификации подключить к голубому топливу планируется множество соцобъектов по всему региону. На эти цели выделено два млрд рублей на ближайшие четыре года.
Жительница северного поселка Юрла Пермского края пожаловалась главе региона Дмитрию Махонину на то, что местный детский сад до сих пор отапливается дровами. При этом два года назад в поселок провели газ, отметила Анастасия, дозвонившись в прямой эфир с губернатором. «Вот уже два года как у нас в Юрле газ есть, а десткий сад до сих пор они продолжают топить дровами. Пора бы его как-то на газ перевести», — обратилась Анастасия к губернатору в эфире ГТРК «Пермь». Махонин, отвечая, подчеркнул, что недавно школа в Юрле была обеспечена газом, а детсад планируется подключить до конца этого года. Он отметил, что в рамках региональной программы по газификации подключить к голубому топливу планируется множество соцобъектов по всему региону. На эти цели выделено два млрд рублей на ближайшие четыре года.