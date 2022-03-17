В пермской школе обнаружили мух в супе

17 марта 2022 в 16:48 Размер текста - 17 +

В школе заявили, что суп «до детей не дошел» Фото: Александр Мамаев © URA.RU В школе поселка Марковский (Пермский край) в супе для учеников обнаружили мух. Об инциденте рассказали в паблике соцсети «ВКонтакте» «Марковский онлайн». «Детей в Марковской школе (вчера пожаловались дети) накормили борщом с мухами», — пишет автор поста. Также в соцсети выложены фото, на котором видны плавающие насекомые в блюде. В комментариях пользователи отнеслись к новости неоднозначно. Некоторые принялись защищать учебное заведение. Один из пользователей написал: «Кормят вкусно не нужно гнать на столовую, это не красиво со стороны, ни у кого не было ничего в супе, а у вас появилось». Другие, наоборот, возмущаются, что такое происходит в школе и не в первый раз. «На этот раз я точно дочке скажу, чтоб в столовой не питалась. Не первый раз слышу от дочери, что кормят ужасно», «Там вообще на качество проверяют?», — пишут комментаторы. В школе URA.RU заявили, что факт нахождения мух в супе действительно был, он зафиксирован, но до детей еда не дошла. Также там предполагают, что такой инцидент мог стать результатом чьей-то плохой шутки. Фото мух в супе «Марковский онлайн» во «ВКонтакте» Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В школе поселка Марковский (Пермский край) в супе для учеников обнаружили мух. Об инциденте рассказали в паблике соцсети «ВКонтакте» «Марковский онлайн». «Детей в Марковской школе (вчера пожаловались дети) накормили борщом с мухами», — пишет автор поста. Также в соцсети выложены фото, на котором видны плавающие насекомые в блюде. В комментариях пользователи отнеслись к новости неоднозначно. Некоторые принялись защищать учебное заведение. Один из пользователей написал: «Кормят вкусно не нужно гнать на столовую, это не красиво со стороны, ни у кого не было ничего в супе, а у вас появилось». Другие, наоборот, возмущаются, что такое происходит в школе и не в первый раз. «На этот раз я точно дочке скажу, чтоб в столовой не питалась. Не первый раз слышу от дочери, что кормят ужасно», «Там вообще на качество проверяют?», — пишут комментаторы. В школе URA.RU заявили, что факт нахождения мух в супе действительно был, он зафиксирован, но до детей еда не дошла. Также там предполагают, что такой инцидент мог стать результатом чьей-то плохой шутки.