Челябинские власти помогут кондитерам при закупке сахара

Кондитерам не хватает запасов сахара Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Цены на продукты в России

Челябинские власти помогут предприятиям, занимающимся выпуском кондитерской продукции, с закупкой сахара. Как сообщили URA.RU в пресс-службе минсельхоза региона, сахар отгружается с заводов в первую очередь в торговые сети, и чтобы это исправить принято решение взять под строгий контроль поставок сахара региональным дистрибьюторам и федеральным ритейлерам.

«Если федеральные ритейлеры продолжают удерживать цены на сахар с помощью так называемого перекрестного субсидировании, поднимая цены на другие, менее популярные товары, то у оптовиков и производителей сахаросодержащей продукции выхода нет: сахар стал дороже и его запасов не хватает», — сообщили URA.RU в минсельхозе региона.

В министерстве добавили, что ажиотажный спрос на сахар со стороны населения привел к нарушению баланса поставок в сегменте реализации. Чтобы исправить ситуацию, предпринимаются комплексные меры на федеральном и региональном уровнях.

Ранее жители области пожаловались, что во многих сетевых магазинах цена одного килограмма сахара превысила 100 рублей. Предприниматели объясняют такие цены высокой ценой закупки.