16 марта 2022

Челябинские власти помогут кондитерам при закупке сахара

© Служба новостей «URA.RU»
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Кофейня Evia. Екатеринбург, конфеты, сладости, десет
Кондитерам не хватает запасов сахара Фото:
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Челябинские власти помогут предприятиям, занимающимся выпуском кондитерской продукции, с закупкой сахара. Как сообщили URA.RU в пресс-службе минсельхоза региона, сахар отгружается с заводов в первую очередь в торговые сети, и чтобы это исправить принято решение взять под строгий контроль поставок сахара региональным дистрибьюторам и федеральным ритейлерам.

«Если федеральные ритейлеры продолжают удерживать цены на сахар с помощью так называемого перекрестного субсидировании, поднимая цены на другие, менее популярные товары, то у оптовиков и производителей сахаросодержащей продукции выхода нет: сахар стал дороже и его запасов не хватает», — сообщили URA.RU в минсельхозе региона.

В министерстве добавили, что ажиотажный спрос на сахар со стороны населения привел к нарушению баланса поставок в сегменте реализации. Чтобы исправить ситуацию, предпринимаются комплексные меры на федеральном и региональном уровнях.

Ранее жители области пожаловались, что во многих сетевых магазинах цена одного килограмма сахара превысила 100 рублей. Предприниматели объясняют такие цены высокой ценой закупки.

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Челябинские власти помогут предприятиям, занимающимся выпуском кондитерской продукции, с закупкой сахара. Как сообщили URA.RU в пресс-службе минсельхоза региона, сахар отгружается с заводов в первую очередь в торговые сети, и чтобы это исправить принято решение взять под строгий контроль поставок сахара региональным дистрибьюторам и федеральным ритейлерам. «Если федеральные ритейлеры продолжают удерживать цены на сахар с помощью так называемого перекрестного субсидировании, поднимая цены на другие, менее популярные товары, то у оптовиков и производителей сахаросодержащей продукции выхода нет: сахар стал дороже и его запасов не хватает», — сообщили URA.RU в минсельхозе региона. В министерстве добавили, что ажиотажный спрос на сахар со стороны населения привел к нарушению баланса поставок в сегменте реализации. Чтобы исправить ситуацию, предпринимаются комплексные меры на федеральном и региональном уровнях. Ранее жители области пожаловались, что во многих сетевых магазинах цена одного килограмма сахара превысила 100 рублей. Предприниматели объясняют такие цены высокой ценой закупки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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