17 марта 2022
16 марта 2022

Жители ХМАО жалуются на магазины, взвинтившие цены на продукты. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Магазины, продукты, ценники. Тюмень, покупатель, продукты, фрукты, ценники, ценник, покупатель в маске, полки магазина
Некоторые предприниматели распродают старые запасы, но по новым ценам Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Жители ХМАО винят магазины в резком росте цен на отдельные товары. В частности, покупатели обратили внимание на рост цены на сахар. Об этом URA.RU рассказали наши читатели и поделились своими фотографиями в специально созданном для этого telegram-боте агентства. Для просмотра всех фотографий пролистайте ленту с фотографиями.

Ранее URA.RU писало, что жители ХМАО массово скупают продукты в магазинах, тем самым искусственно создавая дефицит. Власти региона заверили, что запас сахара составляет порядка 16 дней, однако магазины не успели наладить логистику из-за резкого ажиотажа.

Если вы живете в ХМАО и хотите рассказать нам о высоких ценах на продукты, товары или услуги — напишите нам, поделитесь своим рассказом, фото- или видеоматериалами через telegram-бот.

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Жители ХМАО винят магазины в резком росте цен на отдельные товары. В частности, покупатели обратили внимание на рост цены на сахар. Об этом URA.RU рассказали наши читатели и поделились своими фотографиями в специально созданном для этого telegram-боте агентства. Для просмотра всех фотографий пролистайте ленту с фотографиями. Ранее URA.RU писало, что жители ХМАО массово скупают продукты в магазинах, тем самым искусственно создавая дефицит. Власти региона заверили, что запас сахара составляет порядка 16 дней, однако магазины не успели наладить логистику из-за резкого ажиотажа. Если вы живете в ХМАО и хотите рассказать нам о высоких ценах на продукты, товары или услуги — напишите нам, поделитесь своим рассказом, фото- или видеоматериалами через telegram-бот.
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