Жители ХМАО винят магазины в резком росте цен на отдельные товары. В частности, покупатели обратили внимание на рост цены на сахар. Об этом URA.RU рассказали наши читатели и поделились своими фотографиями в специально созданном для этого telegram-боте агентства. Для просмотра всех фотографий пролистайте ленту с фотографиями.
Ранее URA.RU писало, что жители ХМАО массово скупают продукты в магазинах, тем самым искусственно создавая дефицит. Власти региона заверили, что запас сахара составляет порядка 16 дней, однако магазины не успели наладить логистику из-за резкого ажиотажа.
Если вы живете в ХМАО и хотите рассказать нам о высоких ценах на продукты, товары или услуги — напишите нам, поделитесь своим рассказом, фото- или видеоматериалами через telegram-бот.
Жители ХМАО винят магазины в резком росте цен на отдельные товары. В частности, покупатели обратили внимание на рост цены на сахар. Об этом URA.RU рассказали наши читатели и поделились своими фотографиями в специально созданном для этого telegram-боте агентства. Для просмотра всех фотографий пролистайте ленту с фотографиями. Ранее URA.RU писало, что жители ХМАО массово скупают продукты в магазинах, тем самым искусственно создавая дефицит. Власти региона заверили, что запас сахара составляет порядка 16 дней, однако магазины не успели наладить логистику из-за резкого ажиотажа. Если вы живете в ХМАО и хотите рассказать нам о высоких ценах на продукты, товары или услуги — напишите нам, поделитесь своим рассказом, фото- или видеоматериалами через telegram-бот.