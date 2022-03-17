Жители ХМАО жалуются на магазины, взвинтившие цены на продукты. Фото

18 марта 2022 в 08:48 Размер текста - 17 +

Некоторые предприниматели распродают старые запасы, но по новым ценам Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Жители ХМАО винят магазины в резком росте цен на отдельные товары. В частности, покупатели обратили внимание на рост цены на сахар. Об этом URA.RU рассказали наши читатели и поделились своими фотографиями в специально созданном для этого telegram-боте агентства. Для просмотра всех фотографий пролистайте ленту с фотографиями. Ранее URA.RU писало, что жители ХМАО массово скупают продукты в магазинах, тем самым искусственно создавая дефицит. Власти региона заверили, что запас сахара составляет порядка 16 дней, однако магазины не успели наладить логистику из-за резкого ажиотажа. Если вы живете в ХМАО и хотите рассказать нам о высоких ценах на продукты, товары или услуги — напишите нам, поделитесь своим рассказом, фото- или видеоматериалами через telegram-бот . Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Жители ХМАО винят магазины в резком росте цен на отдельные товары. В частности, покупатели обратили внимание на рост цены на сахар. Об этом URA.RU рассказали наши читатели и поделились своими фотографиями в специально созданном для этого telegram-боте агентства. Для просмотра всех фотографий пролистайте ленту с фотографиями. Ранее URA.RU писало, что жители ХМАО массово скупают продукты в магазинах, тем самым искусственно создавая дефицит. Власти региона заверили, что запас сахара составляет порядка 16 дней, однако магазины не успели наладить логистику из-за резкого ажиотажа. Если вы живете в ХМАО и хотите рассказать нам о высоких ценах на продукты, товары или услуги — напишите нам, поделитесь своим рассказом, фото- или видеоматериалами через telegram-бот.