17 марта 2022

Умерла заслуженная артистка России Наталья Назарова

© Служба новостей «URA.RU»
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Актриса умерла в возрасте 72-ух лет Фото:

На 73 году жизни умерла актриса театра и кино, заслуженная артистка России Наталья Назарова. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов РФ.

«На 73 году скоропостижно ушла из жизни актриса театра и кино, заслуженная артистка России Наталья Ивановна Назарова. Союз кинематографистов России и Гильдия актеров кино выражают соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении.

Наталья Назарова родилась 28 июня 1949 года в Альма-Ате. После окончания Школы-студии при МХАТ (курс Павла Массальского), ее сразу же приняли в труппу Московского художественного театра, где она много и плодотворно работала. Артистка являлась одной из ярких и талантливых актрис МХАТА, подметили в союзе.

Дебют в кино состоялся в 1972 году. Она сыграла свои лучшие роли в картинах «Молодая жена», «Старый новый год», «Мисс миллиардерша» и «Последний побег». В 1989 году она оставила актерскую профессию по состоянию здоровья.

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На 73 году жизни умерла актриса театра и кино, заслуженная артистка России Наталья Назарова. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов РФ. «На 73 году скоропостижно ушла из жизни актриса театра и кино, заслуженная артистка России Наталья Ивановна Назарова. Союз кинематографистов России и Гильдия актеров кино выражают соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении. Наталья Назарова родилась 28 июня 1949 года в Альма-Ате. После окончания Школы-студии при МХАТ (курс Павла Массальского), ее сразу же приняли в труппу Московского художественного театра, где она много и плодотворно работала. Артистка являлась одной из ярких и талантливых актрис МХАТА, подметили в союзе. Дебют в кино состоялся в 1972 году. Она сыграла свои лучшие роли в картинах «Молодая жена», «Старый новый год», «Мисс миллиардерша» и «Последний побег». В 1989 году она оставила актерскую профессию по состоянию здоровья.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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