Умерла заслуженная артистка России Наталья Назарова

18 марта 2022 в 01:32 Размер текста - 17 +

Актриса умерла в возрасте 72-ух лет Фото: Владимир Андреев © URA.RU На 73 году жизни умерла актриса театра и кино, заслуженная артистка России Наталья Назарова. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов РФ. «На 73 году скоропостижно ушла из жизни актриса театра и кино, заслуженная артистка России Наталья Ивановна Назарова. Союз кинематографистов России и Гильдия актеров кино выражают соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении. Наталья Назарова родилась 28 июня 1949 года в Альма-Ате. После окончания Школы-студии при МХАТ (курс Павла Массальского), ее сразу же приняли в труппу Московского художественного театра, где она много и плодотворно работала. Артистка являлась одной из ярких и талантливых актрис МХАТА, подметили в союзе. Дебют в кино состоялся в 1972 году. Она сыграла свои лучшие роли в картинах «Молодая жена», «Старый новый год», «Мисс миллиардерша» и «Последний побег». В 1989 году она оставила актерскую профессию по состоянию здоровья. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

На 73 году жизни умерла актриса театра и кино, заслуженная артистка России Наталья Назарова. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов РФ. «На 73 году скоропостижно ушла из жизни актриса театра и кино, заслуженная артистка России Наталья Ивановна Назарова. Союз кинематографистов России и Гильдия актеров кино выражают соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении. Наталья Назарова родилась 28 июня 1949 года в Альма-Ате. После окончания Школы-студии при МХАТ (курс Павла Массальского), ее сразу же приняли в труппу Московского художественного театра, где она много и плодотворно работала. Артистка являлась одной из ярких и талантливых актрис МХАТА, подметили в союзе. Дебют в кино состоялся в 1972 году. Она сыграла свои лучшие роли в картинах «Молодая жена», «Старый новый год», «Мисс миллиардерша» и «Последний побег». В 1989 году она оставила актерскую профессию по состоянию здоровья.