В Армении нашли мертвой пропавшую без вести жительницу Чечни

«Тело обнаружено в одной из съемных квартир на улице Демирчяна в Ереване», — уточнили в правоохранительных органах. Согласно информации, предоставленной правоохранительными органами, 17 октября Баймурадова была внесена в список разыскиваемых лиц как пропавшая без вести. Спустя два дня, в полицию поступило сообщение от гражданина, который сообщил об обнаружении тела в одной из арендованных квартир на улице Демирчяна в Ереване.