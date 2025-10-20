В Армении нашли мертвой пропавшую без вести жительницу Чечни
Тело уроженки Чечни нашли в Ереване после исчезновения
Фото: соцсети
В Ереване обнаружено тело 23-летней уроженки Чечни Айшат Баймурадовой, которая пропала без вести 15 октября. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Армении.
«Тело обнаружено в одной из съемных квартир на улице Демирчяна в Ереване», — уточнили в правоохранительных органах. Согласно информации, предоставленной правоохранительными органами, 17 октября Баймурадова была внесена в список разыскиваемых лиц как пропавшая без вести. Спустя два дня, в полицию поступило сообщение от гражданина, который сообщил об обнаружении тела в одной из арендованных квартир на улице Демирчяна в Ереване.
Ранее сообщалось, что Баймурадова уехала из Чечни в Армению при содействии правозащитников. Перед исчезновением она должна была встретиться с подругой, связанной с окружением Рамзана Кадырова. Полиция проводит экспертизы для установления обстоятельств смерти.
