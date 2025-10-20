Зеленский объявил о подготовке контракта с США на закупку Patriot за счет активов РФ

Зеленский уточнил, что Украина находится в очереди на получение этих систем Фото: Официальный сайт президента Украины

Украина готовится купить 25 систем противовоздушной обороны Patriot у американских производителей, сообщил президент страны Владимир Зеленский, его слова приводит агентство «Интерфакс-Украина». По данным украинского лидера, одним из возможных источников финансирования могут стать замороженные российские активы.

«Эти 25 систем мы будем получать ежегодно, разное количество в разные годы, сложность в очереди для того, чтобы получить эти системы, — очередь из стран, которые заключили соответствующие контракты», — отметил Зеленский. Он добавил, что ускорить получение Patriot украинской стороной могли бы как США, так и европейские партнеры.