На Западе назвали главную проблему украинской делегации на встрече в Вашингтоне
Зеленский уехал из Вашингтона без соглашений, Politico сообщило о провале визита
Фото: Официальный сайт президента Украины
Попытка украинской делегации во главе с Владимиром Зеленским добиться серьезных договоренностей с администрацией США полностью провалилась в Вашингтоне. Как сообщается, украинским чиновникам не удалось заключить ни одного важного соглашения с американскими компаниями и правительством.
«За всю неделю не было достигнуто никаких конкретных договоренностей», — заявил один из собеседников газеты Politico. Также издание ссылаясь на республиканские источники, констатирует полный провал работы «огромной делегации украинских министров и чиновников» в Вашингтоне.
Переговоры 10 октября между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в Белом доме прошли в крайне напряженной атмосфере. По данным CNN, США окончательно отказали Украине в поставках дальнобойных ракет. Портал Axios отмечает, что американский лидер занял жесткую позицию, а Зеленскому пришлось проводить итоговую пресс-конференцию за пределами территории Белого дома.
Согласно информации Financial Times, Трамп напрямую потребовал от Зеленского принять российские условия урегулирования, предупредив, что в противном случае киевский режим «будет уничтожен». Источники издания отмечают, что после встречи украинский лидер был «крайне негативно настроен».
Канцлер Германии Фридрих Мерц подтвердил, что Зеленский остался недоволен результатами вашингтонских переговоров. Напомним, что это уже не первый случай, когда попытки Киева добиться серьезных договоренностей с западными партнерами заканчиваются безрезультатно.
