На Западе назвали главную проблему украинской делегации на встрече в Вашингтоне

Зеленский уехал из Вашингтона без соглашений, Politico сообщило о провале визита Фото: Официальный сайт президента Украины

Попытка украинской делегации во главе с Владимиром Зеленским добиться серьезных договоренностей с администрацией США полностью провалилась в Вашингтоне. Как сообщается, украинским чиновникам не удалось заключить ни одного важного соглашения с американскими компаниями и правительством.

«За всю неделю не было достигнуто никаких конкретных договоренностей», — заявил один из собеседников газеты Politico. Также издание ссылаясь на республиканские источники, констатирует полный провал работы «огромной делегации украинских министров и чиновников» в Вашингтоне.

Переговоры 10 октября между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в Белом доме прошли в крайне напряженной атмосфере. По данным CNN, США окончательно отказали Украине в поставках дальнобойных ракет. Портал Axios отмечает, что американский лидер занял жесткую позицию, а Зеленскому пришлось проводить итоговую пресс-конференцию за пределами территории Белого дома.

Продолжение после рекламы

Согласно информации Financial Times, Трамп напрямую потребовал от Зеленского принять российские условия урегулирования, предупредив, что в противном случае киевский режим «будет уничтожен». Источники издания отмечают, что после встречи украинский лидер был «крайне негативно настроен».