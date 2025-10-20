Британский политик, посетивший Россию, боится возвращаться на родину
Политик боится, что после возвращения на родину его арестуют
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Лидер Рабочей партии Великобритании Джордж Гэллоуэй заявил, что не планирует возвращаться на родину. Дело в том, что он опасается за свою безопасность.
«Пока что я не буду возвращаться в Британию. Мне там небезопасно. Если меня, бывшего с 1980-х членом парламента, могут встретить вооруженные полицейские», — заявил Джордж Гэллоуэй. Его слова приводит РИА Новости.
Гэллоуэй добавил, что до тех пор, пока сохраняется угроза, он планирует оставаться за пределами Великобритании и проживать в других странах. На данный момент политик находится в России.
В конце сентября Джордж Гэллоуэй и его супруга Гаятри были задержаны в аэропорту Гатвик в Лондоне после возвращения из России. Сотрудники полиции ссылались на законы о противодействии терроризму и обеспечении безопасности границ, которые позволяют временно задерживать лиц для установления их возможной причастности к так называемой «враждебной деятельности». По словам политика, допрос длился около девяти часов.
