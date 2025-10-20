Каллас назвала «неприятной» поездку Путина в Венгрию
Каллас заявила, что Евросоюз будет следить за развитием событий в Будапеште
В Европе обеспокоены из-за возможного визита президента РФ Владимира Путина в Венгрию для встречи с лидером США Дональдом Трампом. Об этом сообщила верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.
«Относительно Будапешта <…> Конечно, неприятно видеть, что лицо, на которое Международным уголовным судом выдан ордер на арест, приезжает в европейскую страну. И опять же, вопрос заключается в том, будет ли какой-то результат от этого», — сказала Каллас. Информацию приводит «Европейская правда».
Она подчеркнула, что Евросоюз будет внимательно отслеживать ситуацию, складывающуюся в Будапеште. Кая Калласс напомнила, что, по мнению ЕС, Россия соглашается на переговоры в рамках украинского конфликта якобы исключительно в условиях давления.
16 октября между лидерами России и США состоялся телефонный разговор, по итогам которого Дональд Трамп допустил возможность личной встречи с Владимиром Путиным в Будапеште. Американский политик выразил уверенность, что успешное разрешение конфликта на Ближнем Востоке может способствовать прогрессу в переговорах по урегулированию ситуации вокруг Украины.
