К Киеве внезапно взорвался автомобиль
Взрыв автомобиля прогремел в Киеве утром в понедельник
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Взрыв легкового автомобиля произошел в Киеве в утренние часы понедельника. Об этом сообщает одно из украинских изданий.
«В Киеве утром взорвался легковой автомобиль», — передает издание «Страна.ua». На опубликованных фотографиях с места происхождения видно, что у автомобиля повреждена передняя часть и разбито лобовое стекло. Точный район города, где произошел инцидент еще неизвестен.
Информация о возможных пострадавших не уточняется. Напомним, что с начала специальной военной операции на Украине регулярно происходят подобные инциденты с взрывами и подрывами транспортных средств.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.