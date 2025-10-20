Логотип РИА URA.RU
К Киеве внезапно взорвался автомобиль

20 октября 2025 в 13:52
Взрыв автомобиля прогремел в Киеве утром в понедельник

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Взрыв легкового автомобиля произошел в Киеве в утренние часы понедельника. Об этом сообщает одно из украинских изданий.

«В Киеве утром взорвался легковой автомобиль», — передает издание «Страна.ua». На опубликованных фотографиях с места происхождения видно, что у автомобиля повреждена передняя часть и разбито лобовое стекло. Точный район города, где произошел инцидент еще неизвестен.

Информация о возможных пострадавших не уточняется. Напомним, что с начала специальной военной операции на Украине регулярно происходят подобные инциденты с взрывами и подрывами транспортных средств.

